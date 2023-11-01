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離婚悶太久！趁兒不在家 公公求孕媳「幫忙解決需求」：我只信任你

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠肺炎疫情期間，許多場所都需要驗證身分，尤其是八大場所，部分單身男性抱怨無處解決生理需求。示意圖／ingimage
新冠肺炎疫情期間，許多場所都需要驗證身分，尤其是八大場所，部分單身男性抱怨無處解決生理需求。示意圖／ingimage

很多夫妻結婚後，可能因為經濟關係或其他因素，暫時會與家人一起同住。一位人妻在婚後住進夫家，某日已離婚的公公，竟然問她能不能幫他解決生理需求，令她驚慌傻眼，第一時間就拒絕，沒想到之後，公公又再次傳訊提出同樣的要求，讓她忍不下去了，最後決定和老公搬出去住。故事曝光掀起熱議，眾人直呼「這個未爆彈很恐怖」。

一位人妻在臉書社團《匿名公社》發文寫道，婚後住家夫家，因公婆已離婚，所以是和公公一起同住，老公上班時，就和公公一起在家照顧小女兒。某天，在和女兒一起玩耍時，公公聊著聊著突然話風一轉，說因為疫情的關係，他沒有辦法找人解決生理需求，問原PO「能不能幫他解決？」，原PO瞬間傻眼並立即表示拒絕。

原PO表示，當時正懷著第二胎，公公的無理要求，讓她感到恐怖和不安，導致情緒不穩定，常常容易發脾氣，在忍了幾天後，終於忍不住了，沒定對老公說出此事。老公聽到暴怒，想找公公理論，但被原PO攔阻，兩人經過討論後，決定將此事告訴未同住的婆婆，日後老公上班不在家，原PO就帶小女兒回娘家去。

事件經過了一年多後，原以為日子可以這樣平順地過下去，沒想過，某日凌晨突然收到公公的私訊說「他不快樂」， 然後又再次提出要求，能不能讓他靠在原PO的身體解決生理需求，還強調「我只信任你」。

原PO說，當時和老公正在外地露營過夜，老公也看到上述對話。原PO直接回覆公公「你提的雖然沒發生關係，但這對我老公來說已經是背叛，而我不會做出任何讓我老公難過受傷的事情。希望不要再提到這些事，不然我會跟我老公說出這一切。」最後，兩人以小孩大了，需要有個人空間為由，決定搬出去住，擺脫困擾。

故事曝光，眾人驚呼「恐怖公公」、「好可怕好噁心，拜託～趕快搬出去！」、「真的要趕快搬出去，這是個未爆彈很恐怖」、「為老不尊！這位老頭現在是把他兒子當塑膠的嗎」、「這太離譜了，根本是性騷擾」、「太誇張了吧！就算是去外面花錢也不會有人說話啊！幹嘛說這種不倫理的語言」、「奇怪的公公，道德觀有問題」。

離婚 性行為

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