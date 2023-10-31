他問「為何同志遊行都要裸體？」 話題引起網友們熱議

跟全球其他國家比較，台灣對同性戀開放許多，不但立法給予結婚、繼承的權利等，對於多元性向的認同也更開放。唯一覺得不妥的是每年同志遊行，有同志裸體走在遊行行列中，總會讓人看了不舒服，有網友就在Dcard 貼文抱怨說「為什麼同志遊行都要裸體？」

原PO在文中開頭就問，為什麼同志遊行都要裸體，遊行時只把男性生殖器套上襪子、包膠帶，而沒有穿內褲，到底是想表現什麼？原PO說「看了不舒服」，這樣說還會被酸說「在歧視同志，愛看又愛嫌，做自己有什麼不好，做自己最舒服的樣子，這樣很棒」，但有人回應「為什麼沒有女同志這樣子穿？」

同性戀話題引起網友們熱議，也紛紛留言回應表達自己的看法說，「真的，沒有要歧視，但穿成這樣看了真的怪不舒服」、「遊行就遊行，沒必要穿這樣搞得大家都不舒服」、「這就是為什麼很多人反同」、「我是同，我也覺得這種行為很噁心」、「這樣會讓人反感，沒有什麼實質上的幫助」、「為什麼沒有女同志這樣子穿」。

還有人說，「同志族群其實滿可憐的，要因為這種老鼠屎而全體被貼上噁心的標籤，這是公開活動也沒辦法強制規定大家要穿什麼吧」、「我個人覺得，每年上街的目的是要讓大家看見，其實同志都在社會各個角落」。