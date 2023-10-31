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男問「全家聯名或新品超越小七了嗎？」 兩派支持者擁護激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友感覺便利商店其中有2家在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？ 統一超商示意圖／統一超商提供
有網友感覺便利商店其中有2家在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？ 統一超商示意圖／統一超商提供

便利商店的崛起，讓市民們的生活方式改變，也帶動消費活動的轉化，更是滿足消費者胃口的縮小版百貨公司，當然產品內容也會相互較勁。有位網友在Dcard 貼文說，感覺其中有2家便利商店在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？

原PO貼文中表示，現在走進全家便利商店，常常都是每個都很想買，但走進小七變成找很久才看到自己想買的，原PO感覺其中的差異點是，「全家可能有在認真做客戶消費分析，小七感覺這部分是不是比較缺？」原PO更自問自答，「還是小七考慮的是利潤率呢？」

貼文讓網友們議論紛紛，有人留言回應表示，「全家常出聯名或是出新品的頻率遠超過小七」、「全家比較創新，小七真的是很被動」、「全家在品牌設計上的心力，至少從外顯出的東西來看比小七多很多」、「進去全家會感覺他們商品陳列還是空間配置，都比7-11好蠻多，整體感覺我更喜歡全家！聯名商品多，下午5點開始折扣也很不錯」。

也有人認為，「因為7-11背後是統一集團啊，當然就賣自己品牌的東西居多，聯名很多都是跟高級飯店聯名」、「全家反而沒有吸引我的，以前在學校有全家跟711，我都不知道全家要吃啥，最後都去711買」。

更有人說出從小到大的個人感受是，「小時後都會覺得一定要去711，後來感受到全家慢慢開始超車，但小七還停留在原地的感覺，真的很神奇」。

有網友感覺便利商店其中有2家在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？全家便利商店示意圖。聯合報系記者何秀玲／攝影
有網友感覺便利商店其中有2家在產品內容選擇上有所消漲，也想問問其他人，有共同的感覺嗎？全家便利商店示意圖。聯合報系記者何秀玲／攝影

全家 全家便利商店 統一超商

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