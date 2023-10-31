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叫922元外送付千元鈔 他被問「要找嗎？」掀網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友叫922元的外送，支付1000被外送員問「要找嗎？」。示意圖，非當事人。圖／Ingimage
一名網友叫922元的外送，支付1000被外送員問「要找嗎？」。示意圖，非當事人。圖／Ingimage

現今外送服務便利，還能夠支援信用卡、現金等多元付費方式。不過日前一名網友訂外送餐點總共922元，拿出千元鈔票時，卻被外送員詢問「要找嗎？」，讓他感嘆問道：「究竟是什麼文化，造成外送員覺得拿小費是應該的？」

一名網友30日於臉書社團「外送員的奇聞怪事」透露，自己訂了922元的外送餐點，拿1000元給外送員時，對方卻問「要找嗎？」，讓原PO當場傻眼。他直言外送員主動要小費的行為不妥，「做外送員是自己的選擇，賺該賺的就好，沒有誰一定要對誰仁慈，不是每個人都在做慈善」，但也好奇詢問，「究竟是什麼文化，造成外送員覺得拿小費是應該的？」

貼文曝光後引起熱烈討論，網友回應：「老鼠屎快比粥多了」、「有些東西主動要真的就會像乞丐」、「小費不就你的服務受到認可的獎勵，不是強迫一定得給，為什麼一堆人會覺得理所當然？」、「老實說，只會想給老實人小費吧？沒臉沒皮的被問要不要找的話，反而就會想跟他說要找，而且要找清楚了」。但有人認為：「會不會是你誤會了，他是要問你要找零嗎？」、「有沒有一種可能，是外送哥不知道你是不是拿剛好922元，所以問你要不要找錢...」。

不少外送員表示：「有小費我感謝～沒小費我感恩」、「當客人說不用找的時候，我會很驚訝的說『真的嗎？』然後一直說謝謝」、「我拿到小費都超不好意思的」、「客人說要給我，我反而說不用，然後會硬塞給我」。

外送員 小費

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