西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

「Free Hug」有傳遞溫暖、安慰的效果，近年來也有愈來愈多人在街頭發起活動。不過近日有網友在Dcard發文表示：「Free Hug是不是變調了？」引來了正反兩面的評論。

事情要從PTT的一篇文章說起，有網友發現台北西門町幾名年輕女性發起Free Hug，不過擁抱對象「限女」，因為有男生想上去抱，結果被旁邊的人制止，還有人拿著手機錄影。「我以為Free Hug是傳達溫暖、拒絕冷漠的運動，現在怎麼變成拍片題材了，這是什麼操作」。

貼文也被轉發到Dcard上，有不少網友認為限制性別，有違該文化的初衷，紛紛表示，「好好笑，發明這個活動不就是為了促進不同種族、性別、國籍、社經地位等的融合，消除社會間冷漠的運動嗎」、「我看其他人在Free Hug的時候不是都會矇著眼睛嗎，目的就是能接受其他人抱抱吧，Free Hug既然已經被定義了，這個活動改個名稱，可能就不會產生這種文章」、「現在跟冰桶挑戰一樣，失去最一開始的意義了嗎」、「就想抄又只抄半套，不僅文化這樣，政策我看也差不多，台灣人就愛學又學得不像，但也不能怪誰啦，風土民情本來就不同，哪天可能某所學校也想來個裸奔文化，然後必須穿內衣褲」。

不過也有網友說，「她們還是有試著透過擁抱來傳遞，雖然限女，但只要有一個陌生人被她們的擁抱溫暖到，我就覺得行動很有意義。另外我去看了那篇PTT，好幾個留言提到之前看過同一組人是男女都抱，所以她們突然開始限女的原因是什麼？這也可以想想」、「怕有些男的很噁心，覺得免費抱抱結果一上去熊抱吧，正常的男生真的不知道那些不正常的男生多噁心」、「想跟誰抱本來就她們的自由，就只想跟同性擁抱不行嗎」、「曾經辦Free Hug但被噁男吃豆腐的我表示贊成」。