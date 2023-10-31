快訊

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

蘋果M3版MacBook Pro、24吋iMac一圖看漲幅！這款衝破6位數貴8000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現台北西門町幾名年輕女性發起Free Hug，不過因擁抱對象「限女」，也引發熱議。圖擷自PTT
有網友發現台北西門町幾名年輕女性發起Free Hug，不過因擁抱對象「限女」，也引發熱議。圖擷自PTT

「Free Hug」有傳遞溫暖、安慰的效果，近年來也有愈來愈多人在街頭發起活動。不過近日有網友在Dcard發文表示：「Free Hug是不是變調了？」引來了正反兩面的評論。

事情要從PTT的一篇文章說起，有網友發現台北西門町幾名年輕女性發起Free Hug，不過擁抱對象「限女」，因為有男生想上去抱，結果被旁邊的人制止，還有人拿著手機錄影。「我以為Free Hug是傳達溫暖、拒絕冷漠的運動，現在怎麼變成拍片題材了，這是什麼操作」。

貼文也被轉發到Dcard上，有不少網友認為限制性別，有違該文化的初衷，紛紛表示，「好好笑，發明這個活動不就是為了促進不同種族、性別、國籍、社經地位等的融合，消除社會間冷漠的運動嗎」、「我看其他人在Free Hug的時候不是都會矇著眼睛嗎，目的就是能接受其他人抱抱吧，Free Hug既然已經被定義了，這個活動改個名稱，可能就不會產生這種文章」、「現在跟冰桶挑戰一樣，失去最一開始的意義了嗎」、「就想抄又只抄半套，不僅文化這樣，政策我看也差不多，台灣人就愛學又學得不像，但也不能怪誰啦，風土民情本來就不同，哪天可能某所學校也想來個裸奔文化，然後必須穿內衣褲」。

不過也有網友說，「她們還是有試著透過擁抱來傳遞，雖然限女，但只要有一個陌生人被她們的擁抱溫暖到，我就覺得行動很有意義。另外我去看了那篇PTT，好幾個留言提到之前看過同一組人是男女都抱，所以她們突然開始限女的原因是什麼？這也可以想想」、「怕有些男的很噁心，覺得免費抱抱結果一上去熊抱吧，正常的男生真的不知道那些不正常的男生多噁心」、「想跟誰抱本來就她們的自由，就只想跟同性擁抱不行嗎」、「曾經辦Free Hug但被噁男吃豆腐的我表示贊成」。

西門町 PTT Dcard 性別

延伸閱讀

他不滿「提早入住放行李要加價」怒噴飯店人員一波 眾人全搖頭

面試聽到公司說「大家庭」她驚覺不妙 一票人喊：快逃

體壇憾事！29歲冰球選手遭對手「冰刀鞋割頸」 球場濺血送醫不治

4旬女列結婚三條件嚇跑男方「娶外籍好了」 網曝真心話

相關新聞

西門町妹子「Free Hug限女性」有違文化初衷？ 網友戰爆

「Free Hug」有傳遞溫暖、安慰的效果，近年來也有愈來愈多人在街頭發起活動。不過近日有網友在Dcard發文表示：「Free Hug是不是變調了？」引來了正反兩面的評論。

換機油沒送洗車！騎士怒噴店家「難怪生意冷清」 眾人直搖頭

一名機車騎士抱怨，他去換機油時，詢問初次到訪的店家「是否可以借水和風槍洗車？」沒想到遭拒絕，讓他不滿向對方開嗆：「你們服務這樣，難怪生意冷清！」事後騎士也將此事PO上網，網友反應則是一面倒不挺，紛紛直呼：「支持店家！」

健康餐菜色這樣賣135元！網見菜色點出關鍵：跟蘋果一樣買信仰的

現代人注重養生，主打低脂、高蛋白、清淡的健康餐盒在市場崛起。有鄉民昨（30日）在PTT發文分享自己在北部買的135元健康餐盒，詢問網友這樣的價格是否划算，引起兩極看法。

麥當勞收攤...摩斯掛紅布條「歡迎來吃薯條」網考古：原來有這仇恨

說起麥當勞和摩斯漢堡，兩間速食店各有支持者，網友常說麥當勞本業是薯條，摩斯的本業是紅茶，就是指麥當勞薯條好吃，摩斯紅茶好喝

參加好友婚禮竟邀人妻「抽捧花」 他怒轟：是希望我們離婚？

參加婚禮時，一定會遇到「接捧花」的環節。日前，有網友在「匿名2公社」透露，他和老婆一起參加好友婚禮，期間老婆竟被朋友叫上台一起抽捧花，讓他怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」

他不滿「提早入住放行李要加價」怒噴飯店人員一波 眾人全搖頭

到外地旅遊時，許多人會在入住前詢問飯店業者「是否能先將行李寄放」，一般來說對方都會答應，只是可不可以放在即將入住的房間內，每家業者規定不盡相同。一名網友抱怨，即將入住的飯店規定入住前，行李要放在大廳，讓他相當傻眼，更氣到當場離開。貼文曝光後，網友也直呼：「能奧成這樣，厲害厲害」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。