換機油沒送洗車！騎士怒噴店家「難怪生意冷清」 眾人直搖頭

一名機車騎士抱怨，他去換機油時，詢問初次到訪的店家「是否可以借水和風槍洗車？」沒想到遭拒絕，讓他不滿向對方開嗆：「你們服務這樣，難怪生意冷清！」事後騎士也將此事PO上網，網友反應則是一面倒不挺，紛紛直呼：「支持店家！」

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，從考到駕照就在A店買機車，也在那保養，服務很好，但日前要去換機油時發現沒開，就改到斜對面的B店，而當B店換好機油和基本檢查後，也直接把車交還給原PO。

因為之前在A店完成任何消費，店家都會幫忙洗車，這次少了這項服務，也讓原PO納悶問B店員工：「可以借我水和風槍洗車嗎？」對方則表示：「去10元自助洗車場就有了」。

聽到這個回應的原PO有點驚訝，並說平常自己都去對面，因為今天沒開才來這，對面的生意好，勸他們要觀察人家為什麼門庭若市，這裡服務這樣，難怪生意冷清。店家就聽聞後則沒有回應，走進去滑手機。

對此，網友紛紛砲轟原PO，「第一次聽到換油還有臉要洗車的，不要臉真的天下無敵」、「能把事情講得理所當然，就只有跟你一樣的奧客吧」、「所以每間店都要你要求的標準才行？你誰啊？」、「我買機車用了10幾年以上，從沒有洗車服務」、「看到那麼多人罵你我就放心多了」。

另外，也有網友表示，其實中壢有些機車行換機油還真的會送洗車服務，不過原PO不該把福利當成義務，套用在別的店家身上。