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健康餐菜色這樣賣135元！網見菜色點出關鍵：跟蘋果一樣買信仰的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享健康餐盒的菜色。圖擷自PTT
網友分享健康餐盒的菜色。圖擷自PTT

現代人注重養生，主打低脂、高蛋白、清淡的健康餐盒在市場崛起。有鄉民昨（30日）在PTT發文分享自己在北部買的135元健康餐盒，詢問網友這樣的價格是否划算，引起兩極看法。

原PO放上照燒豬健康餐盒的照片，菜色有綠花椰菜、小白菜、海帶芽、小番茄、地瓜、青豆和玉米，主食則是紫米飯。

網友看法兩極，一派網友認為，健康餐價格一向很「盤」，「健康」兩字則是關鍵：「就跟蘋果一樣買信仰的」、「打著健康的名號賺盤子錢」、「健康餐根本是智商稅」、「菜色就像我早餐起床5分鐘做好給女兒帶去學校的便當」、「自己煮50元有找」、「135元買三色豆便當…我是買不下去啦」。

另一派網友則認為菜色好，CP值不錯，「深綠色青菜海帶花椰菜，這些算有誠意了」、「這135可以給過了吧，吃過160料更少的」、「這叫便宜吧」、「台北健康餐盒大多都這價格吧」、「台北現在物價暴漲，這樣不算很便宜但也沒到盤」。

網友分享健康餐盒的菜色。圖擷自PTT
網友分享健康餐盒的菜色。圖擷自PTT

健康餐 餐盒 便當

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