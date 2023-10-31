健康餐菜色這樣賣135元！網見菜色點出關鍵：跟蘋果一樣買信仰的

現代人注重養生，主打低脂、高蛋白、清淡的健康餐盒在市場崛起。有鄉民昨（30日）在PTT發文分享自己在北部買的135元健康餐盒，詢問網友這樣的價格是否划算，引起兩極看法。

原PO放上照燒豬健康餐盒的照片，菜色有綠花椰菜、小白菜、海帶芽、小番茄、地瓜、青豆和玉米，主食則是紫米飯。

網友看法兩極，一派網友認為，健康餐價格一向很「盤」，「健康」兩字則是關鍵：「就跟蘋果一樣買信仰的」、「打著健康的名號賺盤子錢」、「健康餐根本是智商稅」、「菜色就像我早餐起床5分鐘做好給女兒帶去學校的便當」、「自己煮50元有找」、「135元買三色豆便當…我是買不下去啦」。