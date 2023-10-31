麥當勞收攤...摩斯掛紅布條「歡迎來吃薯條」網考古：原來有這仇恨

說起麥當勞和摩斯漢堡，兩間速食店各有支持者，網友常說麥當勞本業是薯條，摩斯的本業是紅茶，就是指麥當勞薯條好吃，摩斯紅茶好喝。

網友在路上觀察學院分享，高雄這間摩斯漢堡在門口貼出紅布條，「鼎山麥當勞收攤了，歡迎來摩斯呷薯條，薯條(R)+冰紅茶(L)$69」，等於是在麥當勞傷口撒鹽，網友笑稱，「安捏...算不算會做生意？」

網友紛紛吃瓜，「摩斯竟然比麥當勞撐的久？」、「什麼？鼎山麥當勞沒了」、「不符合人性，布條最前頭少了一個『賀！』鼎山麥當勞收攤了」 、「傷害不大，侮辱性極強」、「我還以為會跟麥當勞對戰的只有漢堡王」、「摩斯終於要加入速食戰爭了嗎？期待速食大亂鬥」、「居然補刀？麥當當做鬼也不會放過你」。

在地人挖出摩斯大順店和鼎山麥當勞的新仇舊恨，「最早最早這家摩斯漢堡開在鼎山家樂福麥當勞的位置，可能還在記仇麥當勞把他的位置搶走」、「家樂福那個位置最早是摩斯，後來改成鼎山麥當勞，現在又改成21世紀」、「這家摩斯真的也開很久了！可能門口正在蓋輕軌有點影響生意！出奇招」。

有人看到紅布條亮點，「有人可以說明一下薯條後面的(R)是什麼意思嗎」。網友歪樓，「火箭隊的意思」、「建議薯條拿右手(Right)，紅茶拿左手(Left)，用嘴巴叼著吃」、「R for Recycled 環保回收薯條」，最後有人解惑，「Regular (常規的)」。