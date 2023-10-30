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參加好友婚禮竟邀人妻「抽捧花」 他怒轟：是希望我們離婚？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，自己和另一半一同參加好友婚禮，對方卻臨時請他老婆上台「抽捧花」。示意圖／ingimage
網友抱怨，自己和另一半一同參加好友婚禮，對方卻臨時請他老婆上台「抽捧花」。示意圖／ingimage

參加婚禮時，一定會遇到「接捧花」的環節。日前，有網友在「匿名2公社」透露，他和老婆一起參加好友婚禮，期間老婆竟被朋友叫上台一起抽捧花，讓他怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」

原PO表示，近日他與老婆一起參加老婆朋友的婚禮，到了抽捧花環節時，該名友人卻突然請他老婆上台抽捧花，讓他忍不住怒轟「是希望我老婆跟我離婚嗎？」他指出，對方曾參加過他們的婚禮，不可能不知道兩人已婚，且自己早在去年就告知對方，他會和另一半一同前往婚禮現場，因此十分不解對方為何如此無禮。

此外，原PO透露，該名友人之後甚至在台上指定老婆當接收捧花的人，而他們夫妻二人在先前卻從未被告知要參與遊戲，對方這樣臨時請老婆上台，讓自己與另一半都感到非常錯愕。他強調，自己當初辦婚禮前，都會先徵求朋友玩遊戲的意願，無奈直言「因為是朋友，是閨蜜，所以可以不用考慮到別人另一半的感受嗎？」

貼文底下，許多網友安慰原PO不要太認真，推測對方只是想把祝福留給好閨蜜，「湊個數而已，不要那麼認真」、「湊人頭讓場面好看，有什麼好糾結」、「只是湊人數玩遊戲，而且你老婆一定是美女，而且是新娘認定的『真閨蜜』，才被指定」、「如果新娘跟你老婆是閨蜜，只是希望自己的閨蜜更幸福吧！不要想太多」、「只是配合演出，她閨蜜的捧花不想給別人吧」。

還有網友認為對方是刻意製造機會讓原PO再次向老婆告白，「可以當場再求婚一次，確保老公的地位」、「向台上大叫，『我老婆嫁給我了！她不需要捧花』」、「等你老婆抽到捧花，你立馬衝上台牽著老婆的手單膝下跪說『美女，嫁給我吧…』」。不過也有網友批評原PO想法古板，「現在還有人在忌諱這種事喔？」、「你的思想蠻古板的誒」。

婚禮 老婆

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