聽新聞
test
0:00 / 0:00
低薪租房、找嘸老婆 35歲上班族「每天混進科大吃學餐」：丟臉嗎？
學生餐廳是不少學生的用餐好所在，招商經校方把關，菜色不僅較衛生及健康，價格也比外面更為便宜。一名35歲上班族在PTT發文分享，如今下班後仍會偷偷溜進學校吃學餐，由於已離開校園多年，用餐時不免在意他人眼光，掀起熱烈討論。
原PO表示，在台北工作十年，薪水低只能租房，更不用說找不到老婆，每天下班都會混進去科大裡面吃學餐，夾一堆比外面便宜很多，一開始會害怕別人異樣的眼光，但後來也就習慣了，讓他好奇問道「有人跟我一樣嗎？」
貼文一出，網友們紛紛驚呼，「財富密碼」、「我居然沒想到...這招好猛」、「年齡剛好假扮畢不了業的博士生」、「我都晚上八點在小七搶珍食商品」；另外也釣出不少同路人，「偷偷說我也吃學餐和友善食光」、「我以為你在說我」、「你不是最後一個這樣幹的人」、「你是不是把最後一塊排骨夾走的那位」。
不過多數網友似乎對這種行為見怪不怪，就連竹科員工都會跑去鄰近學校用餐，「不會，60歲退休教授也在吃」、「竹科一堆跑去交大學餐買午餐的」、「台大學餐都一堆大媽、阿北」、「交大被吃到學生出來抗議」、「以前唸書一堆小黃司機在學餐吃，也沒覺得他們奇怪啊」。
網友們認為只要原PO吃飯有付錢、不偷不搶，也沒什麼好說話的，「你又不是吃飯不付錢，誰管你是不是學生」、「好像滿多人這樣的欸？本來就沒有限制只能學生才能買，我畢業後有經過也會進去買，便宜又吃的飽」；有人更加碼推薦，一些公家機關的餐廳CP值也很高，「政府機關很多餐廳都有供應」、「法院餐廳真心推」、「高院好吃」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言