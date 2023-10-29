低薪租房、找嘸老婆 35歲上班族「每天混進科大吃學餐」：丟臉嗎？

學生餐廳是不少學生的用餐好所在，招商經校方把關，菜色不僅較衛生及健康，價格也比外面更為便宜。一名35歲上班族在PTT發文分享，如今下班後仍會偷偷溜進學校吃學餐，由於已離開校園多年，用餐時不免在意他人眼光，掀起熱烈討論。

原PO表示，在台北工作十年，薪水低只能租房，更不用說找不到老婆，每天下班都會混進去科大裡面吃學餐，夾一堆比外面便宜很多，一開始會害怕別人異樣的眼光，但後來也就習慣了，讓他好奇問道「有人跟我一樣嗎？」

貼文一出，網友們紛紛驚呼，「財富密碼」、「我居然沒想到...這招好猛」、「年齡剛好假扮畢不了業的博士生」、「我都晚上八點在小七搶珍食商品」；另外也釣出不少同路人，「偷偷說我也吃學餐和友善食光」、「我以為你在說我」、「你不是最後一個這樣幹的人」、「你是不是把最後一塊排骨夾走的那位」。

不過多數網友似乎對這種行為見怪不怪，就連竹科員工都會跑去鄰近學校用餐，「不會，60歲退休教授也在吃」、「竹科一堆跑去交大學餐買午餐的」、「台大學餐都一堆大媽、阿北」、「交大被吃到學生出來抗議」、「以前唸書一堆小黃司機在學餐吃，也沒覺得他們奇怪啊」。

網友們認為只要原PO吃飯有付錢、不偷不搶，也沒什麼好說話的，「你又不是吃飯不付錢，誰管你是不是學生」、「好像滿多人這樣的欸？本來就沒有限制只能學生才能買，我畢業後有經過也會進去買，便宜又吃的飽」；有人更加碼推薦，一些公家機關的餐廳CP值也很高，「政府機關很多餐廳都有供應」、「法院餐廳真心推」、「高院好吃」。