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搭飛機遇小孩哭整路 他怒嗆家長沒家教引起2派立場吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，搭飛機整路都有小孩哭鬧，家長看起來還絲毫沒有歉意，讓他感到相當傻眼。圖／Ingimage
一名網友抱怨，搭飛機整路都有小孩哭鬧，家長看起來還絲毫沒有歉意，讓他感到相當傻眼。圖／Ingimage

搭飛機出國旅遊時，都會希望擁有一趟安靜舒適的飛行旅程。一名網友抱怨，自己從桃園機場搭飛機到日本沖繩的途中，大約一個多小時的路程，整趟都有小孩在哭鬧，讓他痛批家長「沒有家教」，卻意外引發網友兩派論戰。

原PO在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，從飛機起飛後五分鐘到降落為止，全飛機乘客都在聽那位乘客的小孩放聲大哭，讓他感到相當不爽，「走去經濟艙前哭、走到艙尾也哭，連空服員也要幫忙安撫你的寶貝。」

原PO補充，當事人家長沒有向飛機上乘客道歉，看起來也沒有一絲歉意，就躲在艙尾等大家下機，讓他怒吼，「你有家教嗎？你懂家教嗎？很明顯你不懂，因為你放任你的小孩歇斯底里的哭卻束手無策。」文末還憤怒喊話，叫當事人家長看到這篇文出來道歉。

文章底下，兩派立場網友吵得不可開交。許多人認為從文中敘述，能看到當事人乘客試圖哄小孩，原PO過於嚴苛且缺乏同理心，「很明顯你沒小孩」、「父母比乘客更想結束這現況」、「他如果有努力了，我會原諒他」、「當父母後，無法讓小孩停止哭鬧時，才懂那種無奈，以前我也是在餐廳看到小孩哭鬧會白眼、在心裡暗罵對方父母的人」。

但另一派人馬也不甘示弱，紛紛贊同原PO想法，「真的很討厭坐飛機的時候有小孩在哭」、「包容小孩哭鬧不是義務好嗎？」、「知道自己小孩不好安撫，就不要隨便帶出國很難嗎」、「大家都花錢憑什麼要大家多多包容？機票很貴還要整路聽你的小孩哭鬧」、「花錢出遊還要聽小孩哭鬧真的很崩潰，生氣還要被罵沒有同理心」。

留言中，也有幾位搭乘同班飛機的乘客出面說明，「印象中那個小孩子好像哭到一半就停了，沒有哭整路吧」、「陸陸續續從起飛哭到降落」、「剛好也搭同班飛機，確實航程持續有聽到小孩哭聲，但能理解家長已經束手無策，我想家長也是百般無奈」。

日本 沖繩

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