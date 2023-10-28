「台中金火鳥」多了新伙伴…圓頭細尾網一片問號 都發局解惑了

位於台中文心路的文心愛悅建案，今年5月時因吊臂掉落砸到中捷軌道，釀成重大工安意外，共1死13傷。當時建築物上顯眼的多隻巨大金火鳥也引起討論，近日有網友發現建物前又多了一座不知名雕像，再次掀起網友熱議。

興富發建設的文心愛悅建案，5月10日發生嚴重工安意外，搭中捷的靜宜大學助理教授林淑雅不幸死亡，台中市政府隨後勒令該建案停工，改善缺失後並於9月13日同意復工。路過的眼尖民眾發現，除了原來的金色大鳥外，建物外又多了一座被帆布包裹著有翅膀的巨型雕像，照片被貼到臉書「路上觀察學院」，令網友相當好奇紛紛猜測「小飛象」、「天使」、「金探子」。

不久後雕像拆封謎底揭曉，可以看到雕像呈現咖啡色，外觀像圓頭蠑螈，底座還有細長的尾巴。台中市都發局表示，這個雕像生物名為「鯤鵬」，因建案達一定規模，需要建置1處公共藝術，這是建案的公共藝術作品，依據興富發建設送審資料，材質為黃銅，作品名是「念-銳變」、作者黃牧禾。

作品取自莊子〈逍遙遊〉裡「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲」的意境，創作出鯤鵬，有起心動念化為實際行動的意涵。