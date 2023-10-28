歐洲買名牌包憂遭竊？ 他靈機用「這台灣特產」罩住獲讚：這招好強！

民眾到歐洲國家旅遊，除了參訪各式景點，了解當地民俗風情之外，旅途間也要特別留意周遭治安，避免個人物品遭竊。日前一名網友前往法國巴黎旅遊，期間替家人買了一個名牌包，為了避免自己成為小偷眼中的肥羊，他靈機一動將台灣傳統市場常見的紅白塑膠袋套在包裝外，聰明舉動也獲網友大讚。

該網友在FB社團「歐洲自由行全攻略」分享，近日前往巴黎旅遊，旅途期間幫家人買了一個LV包包，為防止被小偷盯上，他突發奇想將台灣傳統的紅白塑膠袋套了兩層在包裝外，他坦言，沒被偷過的人都說歐洲治安好，但被偷過的永遠忘不了，「我沒有本錢遇到小偷」。

網友還細心套了兩層，以避免品牌LOGO被看見。圖片來源/FB社團「歐洲自由行全攻略」

貼文發布後，網友紛紛讚嘆原PO的生活智慧，「這招好強」、「下次多帶幾個，我買完拎著紙袋出去好緊張，但還好沒有被搶」、「要我也會這樣做！為了安全，管他其他人的眼光」、「聰明！」、「學起來」、「這是個good idea！筆記」、「原來菜市場的塑膠袋，可以這樣再次利用，謝謝分享」、「這塑膠袋是台灣特產耶」。

此外，也有網友分享自己防竊小撇步，「我是用黑色旅行袋裝著」、「我是把包包跟紙袋紙盒分開拿起來裝在寶雅購物袋」、「我們是紙袋跟實物分開裝，分別由不同人拿」、「拜託店員幫我把提袋的路易威登字先貼起來，他們也願意幫忙」、「我之前是用厚的有拉鍊的購物袋裝（避免被劃開）」、「我們人多，都拉一個小行李箱」。