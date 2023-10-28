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素食便當用「蒜頭爆香」被罵！老闆怒罵「嘴巴有問題」反被網酸

聯合新聞網／ 綜合報導
素食便當示意圖。 圖／canva
素食便當示意圖。 圖／canva

隨著環保減碳意識抬頭，有越來越多人有吃素的習慣，其中有部分的人認為，辛香料也是葷食的一種，會要求不要混在餐點裡面。近日有一名便當店老闆指出，有客人訂了26個素食便當，結果送到後卻接到對方打來「破口大罵」，只因為用了「蒜頭爆香」，讓原po氣得直呼「嘴巴有問題別出來害人」，但網友看了反搖頭說「有夠無知」。

該名老闆在臉書「匿名公社」發文開頭就罵「奧客真的永遠不會知道自己就是奧客」，並表示有客人打電話訂了26個素食便當，當天也中午準時送到集會地點，沒想到客人竟然打來破口大罵，讓他超傻眼，「他X的蒜頭算是葷食嗎？用蒜頭爆香怎麼了？嘴巴有問題別出來害人好嗎？」

老闆認為蒜頭是素食，遭到網友轟無知。 圖／canva
老闆認為蒜頭是素食，遭到網友轟無知。 圖／canva

結果網友看完老闆貼文後直搖頭，「也太無知了吧你」、「我笑了，大型翻車現場」、「在台灣做吃的，還不知道蔥蒜韮不是素食也算是奇葩了」、「不懂就不要出來做生意，蒜頭韭菜本來就不能出現在素食裡」、「沒救的是你」。

但也有人認為，「兩邊都沒溝通好，客人沒說不能五辛素，店家也沒確認五辛素可不可以，店家被客人罵，好像也沒什麼不對」、「分很細，接單時要問清楚～辛苦了」、「感覺很像是反串文」。

台灣素食種類眾多，有全素、蛋素、奶素、蛋奶素及五辛素，有些人是連「五辛」都不可以食用，五辛則是包含了「蔥、蒜、韭、蕎、興渠（洋蔥）」，忌五辛的原因包含，因為五辛性質辛烈，容易使人暴躁、憤怒，依佛典與中醫觀點來說，五辛會提升性功能，使人產生淫慾，西醫則解釋食用後會影響性荷爾蒙，進而改善性功能及免疫力。

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