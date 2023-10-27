咖啡廳「看影片聲音外放」遭批！他反嗆想安靜去圖書館 一席話引網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示在咖啡廳看影片被要求手機聲音不能外放，令他十分不滿。示意圖／Ingimage
一位網友表示在咖啡廳看影片被要求手機聲音不能外放，令他十分不滿。示意圖／Ingimage

咖啡廳的客群眾多，有人喜歡到此讀書、做報告，有人約同事、客戶到咖啡廳討論公事，另外則有人只是單純因好友相約或是獨自消遣而來，由於彼此的需求不同，也容易因不同立場引發紛爭。日前便有一名網友發文分享，表示自己在咖啡廳看影片卻被要求聲音不能外放，他當下立刻維護自己權利，「這裡不是K書中心更不是圖書館」，引來廣大網友爭辯。

網友在FB社團「爆廢公社二館」發文表示，他在一間連鎖咖啡店看YouTube影片，卻突然遭一旁客人要求「手機不能開聲音」，他當下立即反嗆對方，這裡是咖啡廳，不是K書中心更不是圖書館，他說明自己只開兩格聲音，「兩格是能吵到人嗎？」，且他認為咖啡店就是可以發出聲音，想要追求安靜就去圖書館或K書中心。原PO隨後將此經歷分享到網上，不料卻引起兩派紛爭。

對此，反對手機聲音外放的網友表示，「不會戴耳機嗎？你想看不表示大家都想陪你聽」、「我以為戴耳機是基本禮貌」、「公共場合本來就是要顧慮別人感受」、「我也一樣有消費，為什麼要接受你的噪音騷擾」、「這是道德問題。誰要聽你的影片聲音啊」、「問題你不能因為個人需求影響到其他人，況且戴耳機你要聽多大聲，都不會影響別人，愛怎麼大聲就怎麼大聲」。

此外，也有網友支持原PO，「除非今天咖啡店有規定，入店消費者請保持安靜，否則今天三五好友進去隨便聊天那聲量都比手機影片還大聲了，你的道德標準不代表別人一定得遵守，否則這不就是道德綁架嗎」、「不是在圖書館，為什麼不能開音量，一堆人住海邊嗎？這麼想安靜在家讀書沒人會吵你」、「連鎖咖啡廳不意外，一堆用包包佔四人桌的K書仔」、「咖啡廳可以聊天，不能看手機開聲音，現在的人也是很有事」。

咖啡廳 噪音 耳機 圖書館

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