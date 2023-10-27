到超商買咖啡店員1舉動讓他傻眼 眾人直呼「噁心」喊客訴

喝咖啡是不少人一天的活力來源，許多上班族工作前都會到超商買一杯咖啡提提神，不過有一名網友抱怨之前到某家超商買咖啡，結果店員卻將他的咖啡倒進別人的環保杯裡，沒想到下一個動作讓他看了更傻眼，鄉民們看了也直呼「噁心」。

原PO在Dcard透露日前到超商買咖啡，當時店裡有兩名店員，一位在櫃檯幫他結帳。結完帳後原PO就站到一旁等咖啡，這時候另一名店員來櫃檯幫忙，卻誤以為其他客人放在桌上的環保杯是原PO的，於是就將咖啡倒進環保杯裡，但事後發現搞錯了，沒想到店員竟然將咖啡倒回紙杯，然後再拿給原PO。

原PO當下覺得怪怪的，也不知道客人的環保杯是不是乾淨的，但又不知道是否該跟店員要求重新製作一杯，於是上網詢問大家的看法，「如果要求他們重新做一杯會很無理嗎？」

貼文一出，眾人一面倒地無法接受該狀況，「超噁！麻煩客訴，杯子是別人的，誰知道他有沒有洗，就算洗了多少都有他的口水」、「當然不行，一定是重做一杯啊！這個一定要當下反應，太噁心了」、「很多人的環保杯根本沒洗乾淨，有些甚至茶垢或者黑黴菌都有」、「蠻不能接受的耶，也不知道對方衛生習慣如何」、「等於你的咖啡是別人的洗杯液體」、「哪間啊？這麼扯…這一定要客訴吧」。

還有同樣也是超商店員的網友認為換一杯是理所當然的，「我身為店員，我會直接倒掉重新做一杯」、「我自己也是店員，如果因為這樣得到一個客訴更不值得」。