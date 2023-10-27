好心花50元買玉蘭花竟只給「一朵」 網怒批：利用善心詐騙

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友出於善意購買玉蘭花，沒想到販售的阿姨居然只給「一朵」，讓他相當傻眼。圖／擷自「爆怨公社」
有網友出於善意購買玉蘭花，沒想到販售的阿姨居然只給「一朵」，讓他相當傻眼。圖／擷自「爆怨公社

開車在路上，有時會碰到提著花籃，趁著紅燈推銷「玉蘭花」的阿姨，許多民眾感念阿姨們的辛苦，都願意掏錢捧場。然而，近期有網友付錢買了玉蘭花後，發現阿姨居然只給「一朵」，讓他相當傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，平時出於好意及想讓車內有花香味，都願意購買玉蘭花，因此昨日與老婆驅車到台中旅遊，晚間前往望高寮的途中，看到一名賣玉蘭花的阿姨，決定在等紅綠燈時購買。原Po花50元購買玉蘭花，由於剛付完錢就綠燈，怕影響後方車輛接過花便立刻前進，這才發現阿姨居然只賣給原Po「一朵」，花的外觀甚至看起來是「枯萎」的。

對此，網友們指出自己也有碰上與原Po類似的經驗，認為該名玉蘭花阿姨根本在利用善心，「我上次也是一朵50，也是爛的，連一天都放不到，上午買，晚上丢」、「我認為…這已不是以前單純的做愛心，而是被濫用，近乎詐騙了」、「阿婆這行為真的會害了其他有實在在做生意的人」。

也有網友呼籲不要把「賣玉蘭花」與弱勢連結，並認為在車道上沿路叫賣很危險，「不管價格合不合理，都不要在車道上買東西」、「其實在車道中穿梭挺危險的，對她自己和用路人都危險」、「不要把賣玉蘭花的跟弱勢聯想在一起」、「在電視上看到的新聞，說賣玉蘭花的利潤很高，因為太好賺了，有的甚至要求子女也下來一起做」。

詐騙 愛心 爆怨公社

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