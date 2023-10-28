月嫂痠痛貼藥布挨罵 雇主嫌醜嫌臭要她剪髮、換洗衣精

聯合新聞網／ 綜合報導
月嫂遇到提出不合理要求的雇主。圖／Ingimage
月嫂遇到提出不合理要求的雇主。圖／Ingimage

一名月嫂近日遇到挑剔的雇主，不只禁止她噴痠痛噴劑，甚至在她貼痠痛貼布時大罵她不專業，還嗆「痠痛關我屁事？」除此之外，雇主甚至要求她更換洗衣精牌子、剪頭髮，理由是味道不舒服、長髮戴髮帽很難看。許多網友都建議她錄音蒐證，雇主行為已經違反就業服務法，可以把對方告上法院。

一名網友在匿名公社發文表示，他的媽媽是一名月嫂，共服務過四個產婦，如今卻哭著回家，原來是因為遇到極其難搞的雇主。由於雇主不接受傳統市場的食材，導致月嫂必須先趕到雇主家做早餐，接著再騎車去超市購買食材，浪費時間與心力。

由於月嫂肩頸痠痛，因此噴了痠痛噴劑，雇主要求她回家洗澡再來，因為會熏到雇主與寶寶。隔天月嫂改貼痠痛貼布，再被大罵「不專業」，月嫂解釋肩頸痠痛很嚴重，雇主卻嗆「關我屁事？不準再貼」。

最誇張的是，雇主還要求月嫂更換自身洗衣精的品牌，因為她聞起來不舒服，甚至要月嫂剪頭髮，否則長頭髮戴髮帽很難看。月嫂無奈表示「不滿意換人」，雇主怒嗆「如果明天不來，就去檢舉讓妳變黑名單，還要發文昭告天下」。

其他網友紛紛留言「雇主如果發文讓你媽變黑名單，你媽可以嗆雇主不是只有你會發文，換你媽po爆料，讓雇主請不到月嫂，看她如何坐月子，雇主保證有公主病，眼睛長在頭頂上了」、「他檢舉要讓你們變黑名單，你也蒐證讓他變黑名單啊」、「該開始錄音蒐證了！若有公司仲介，請公司處理。這種人，再怎麼努力配合她，她都會抱怨。提出不合理要求時，就該拒絕了」。

還有人留言「可以先申訴仲介，管到髮型，與容貌有關，違反就業服務法，告到他倒，連雇主也一起告！快，另外有就診身心科，一併求償」、「直接說哪個雇主，讓新的月嫂千萬別去，太誇張，有錢了不起喔」、「我覺得，你媽媽就算忍耐做完，這位雇主還是會到處亂講」、「月嫂不做最大，頂多偷偷錄音，怕什麼檢舉！」、「要求這麼多就加價啊」。

坐月子

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