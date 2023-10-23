不想去前同事婚禮被要求「人沒到但禮要到」 他怒噴：想騙紅包錢

多數民眾在參加親朋好友的婚禮時，會給新人紅包與祝福。日前，有網友在「匿名2公社」表示，自己突然收到一封電子喜帖，但他因不方便到場便婉拒對方，卻反被要求「人沒到沒關係，禮到就好」，讓原PO非常傻眼。

原PO透露，他某天突然在通訊軟體上收到前同事喜帖，但因對方婚禮辦在外縣市，自己不方便到場，便婉拒前同事的邀約。他指出，儘管自己已拒絕，但對方仍堅持表示之後會將喜餅與喜帖寄過去，並直言「人沒到沒關係，禮到就好，謝謝你」。

原PO說明，之後對方還發限時動態稱「人沒辦法到，但禮還是要到。我還是希望你可以來見證我的幸福，謝謝你們」。他表示，住在自家附近的共同朋友，在日前已收到喜帖與喜餅，但他卻還沒收到。

雖然原PO並不在意是否會收到對方的婚禮小物，但他強調，自己與前同事的交情並沒有很好，對方無理的要求讓他非常傻眼，忍不住怒噴「要騙紅包錢也不是這樣…」。

貼文一出，不少網友認為前同事的行為不當，建議原PO直接忽視對方，「強迫中獎真的很不討喜誒」、「直接已讀不回」、「喜餅或喜糖都不要去領，然後不要理會就好」、「這種的我直接拒絕」、「拍3600元的現金照，用通訊軟體傳過去就好，順便說一些祝福的話」。

但也有網友認為對方應該只是在開玩笑，「有這麼嚴重嗎？他把你當朋友，你把他當路人，既然這樣就別理他就好，說的好像來貪你錢一樣，感覺不是很好」、「那種一看就只是開玩笑，看得人硬要認真，真的沒辦法」。

還有許多苦主分享參加別人婚禮的不好回憶，「我還遇過為人師表的，跟他不熟硬要發帖，婉拒也不聽。最好笑的是他說，等你結婚，我也會包紅包啊，但結婚之後直接人間蒸發」、「我有遇過在公司中，別部門的人因為公事只講過一次電話，然後她結婚跟我要紅包…」、「以前還有公司同事要結婚，叫主管去放消息問大家要包多少，再決定給多少餅」。