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北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
居高不下的國旅住宿費，讓不少人寧可花錢飛出國。 示意圖／ingimage
居高不下的國旅住宿費，讓不少人寧可花錢飛出國。 示意圖／ingimage

居高不下的國旅住宿費，讓不少人寧可花錢飛出國。有網友表示，原本周末計劃到台北遊玩，沒想到查看了青旅的費用發現，兩個床位就要1萬5，讓他相當震驚。貼文曝光後，也引來留言回覆，其實業者這麼做並不是真的要賣你。

原PO昨（22）日在臉書社團《爆怨公社發文指出，這周六想去台北走走，看到青旅的兩個床位要15,489元，想一想還是出國好了，「到底有誰願意睡兩個床位就要花1萬多啦！」可以看到原PO查詢的地點位在台北車站附近，房間大小約為15平方公尺，共兩張上、下舖床，而這已經打過7折的價格了。

對此，網友紛紛表示，「去韓國都不用那麼貴」、「睡網咖就好」、「都可以包棟了」、「很多人半個月的薪水」、「這種價錢，坐高鐵當天來回還比較划算」。

也有網友說，因為同志大遊行要到了，所以周末房間需求上升，「其實就是客滿，但是關房（滿房）可能會影響排序」、「因為沒有要賣啦，所以故意開高價，你搜尋別間就不會這樣」、「聽說是有那種房間全租出去了，故意多打一間房間，然後價格特高的，只是想停在出租網路線上廣告用。如果你真的去租了天價房間，他們會把員工休息室讓給你睡」。

台北車站 爆怨公社

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