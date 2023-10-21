不懂為何愛去南韓買「一物」？ 過來人曝原因大讚：洗完晒乾跟原本一樣！

冬天即將來臨，許多民眾為了能溫暖、舒適地度過寒冬，都會特地到南韓買當地的棉被回台，不過近期有民眾到南韓買棉被引起的購物糾紛，也讓部分網友感到不解，「說實話，我不懂為何要千里迢迢去異地買棉被」，引出許多有經驗的網友為此解答。

許多喜愛遊韓民眾，會在FB社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」分享旅遊經歷或是好店推薦，而日前有網友發文分享到南韓買棉被引發的糾紛，如收到的商品與訂購商品不符、出貨時間延宕、聯絡不上店家等問題，也引發部分網友質疑為什麼要特地跑去南韓買棉被？

對此，有經驗的網友出面回覆，「它可以直接丟洗衣機，洗完晒乾還跟原本的一樣，這點讓我真的佩服」、「我自己是覺得韓國的棉被很輕也夠暖，又可以很殘暴的丟洗衣機洗，不用煩惱清洗方法，所以覺得很滿意」、「韓國棉被真的很好摸之外，同樣的材質在那裡買就是便宜，而且冬被四季被都可以直接機洗」、「因為好用啊！同樣的品質在台灣賣得太貴了」、「 我覺得他們的花色好吸引人」。

台灣人喜歡愛到南韓買棉被，不只因為南韓棉被主要是「聚酯纖維」，蓋起來更加保暖、輕，再加上平時不用套被套，若髒了可以直接丟入洗衣機洗，省去許多穿脫被套的繁瑣步驟。