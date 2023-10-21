快訊

韓國瑜稱漢子變汗子 侯友宜：基層出身當然流汗拚命

模範夫妻逾40年神話破滅？梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年

不懂為何愛去南韓買「一物」？ 過來人曝原因大讚：洗完晒乾跟原本一樣！

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國棉被既輕又薄，不用裝被套也可直接丟洗衣機清洗，吸引許多民眾到當地購買。示意圖，圖片來源／ingimage
韓國棉被既輕又薄，不用裝被套也可直接丟洗衣機清洗，吸引許多民眾到當地購買。示意圖，圖片來源／ingimage

冬天即將來臨，許多民眾為了能溫暖、舒適地度過寒冬，都會特地到南韓買當地的棉被回台，不過近期有民眾到南韓買棉被引起的購物糾紛，也讓部分網友感到不解，「說實話，我不懂為何要千里迢迢去異地買棉被」，引出許多有經驗的網友為此解答。

許多喜愛遊韓民眾，會在FB社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」分享旅遊經歷或是好店推薦，而日前有網友發文分享到南韓買棉被引發的糾紛，如收到的商品與訂購商品不符、出貨時間延宕、聯絡不上店家等問題，也引發部分網友質疑為什麼要特地跑去南韓買棉被？

對此，有經驗的網友出面回覆，「它可以直接丟洗衣機，洗完晒乾還跟原本的一樣，這點讓我真的佩服」、「我自己是覺得韓國的棉被很輕也夠暖，又可以很殘暴的丟洗衣機洗，不用煩惱清洗方法，所以覺得很滿意」、「韓國棉被真的很好摸之外，同樣的材質在那裡買就是便宜，而且冬被四季被都可以直接機洗」、「因為好用啊！同樣的品質在台灣賣得太貴了」、「 我覺得他們的花色好吸引人」。

台灣人喜歡愛到南韓買棉被，不只因為南韓棉被主要是「聚酯纖維」，蓋起來更加保暖、輕，再加上平時不用套被套，若髒了可以直接丟入洗衣機洗，省去許多穿脫被套的繁瑣步驟。

保暖 台灣人 南韓

延伸閱讀

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

影／英國一家五口浪居世界 來台旅遊住宿花費首度「超出預算」

爸爸去日本玩「剩一點零錢」拿整疊鈔票 他一看嚇傻：認知差太多

好市多進口「一物」好好吃！她曝價格比市場划算 網心動：便宜很多

相關新聞

不懂為何愛去南韓買「一物」？ 過來人曝原因大讚：洗完晒乾跟原本一樣！

冬天即將來臨，許多民眾為了能溫暖、舒適地度過寒冬，都會特地到南韓買當地的棉被回台，不過近期有民眾到南韓買棉被引起的購物糾紛，也讓部分網友感到不解，「說實話，我不懂為何要千里迢迢去異地買棉被」，引出許多有經驗的網友為此解答。

連鎖披薩大小不同！前員工曝內幕「1口味賣最好」：已經深入台人血液

連鎖披薩店必勝客、達美樂各有擁護者，近日有不少網友討論起兩家店披薩的差別。一名前員工發文透露內幕，其實兩間店的披薩「大小不同」，但最好的口味卻一樣，「這口味已經深入台灣人血液了」。

氣炸！點近千元壽司一開「變成ㄆㄨㄣ」 外送員送餐1舉動惹怒他

民眾為求方便、快速，多會使用外送平台點餐，省下出門購買、排隊等待的時間。日前一名網友使用外送平台點餐，不料在外送員送餐時，他發現對方竟將自己點的壽司餐盒放直的，打開餐盒一看，只見壽司早已亂成一團、東倒西歪，讓他氣得直呼「快一千的餐點來變成ㄆㄨㄣ！我不靠北你要靠北誰？」

上班族夾自助餐要220元喊「有點貴」 內行看1食材直言：正常價

現在萬物皆漲，尤其外食族開銷更大了，日前一名女網友抱怨，她中午到自助餐店買飯，買了幾樣菜居然就要220元，讓她驚呼「覺得有點貴」。不過網友看到她夾1物，直言「鮭魚本來就很貴，就算去超市買也要百元以上」。

他怨健身房合約到期仍被扣錢 網教2招避免：讓商家無法繼續扣

在簽約時消費者要看清楚合約，避免權益受損，日前一名網友抱怨，健身房合約過期沒有通知，信用卡還持續扣款，讓他無奈表示「這合理嗎？我就這樣被白白扣了好幾個月！」對此，網友建議「要看清楚合約到期日，到期時馬上去解約才對，或打給銀行請他們取消」。

為何台灣麥當勞陷「閉店潮」？ 網點「三關鍵」：速食龍頭淪落

近日，屏東墾丁麥當勞結束28年的營業，今年全台已有多間麥當勞分店陸續熄燈，人們感嘆之餘，也開始探討麥當勞陸續停業的原因。網友們指出，其中的原因包含「經營問題」、「外送興起」及「租金問題」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。