上班族夾自助餐要220元喊「有點貴」 內行看1食材直言：正常價

現在萬物皆漲，尤其外食族開銷更大了，日前一名女網友抱怨，她中午到自助餐店買飯，買了幾樣菜居然就要220元，讓她驚呼「覺得有點貴」。不過網友看到她夾1物，直言「鮭魚本來就很貴，就算去超市買也要百元以上」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她中午去自助餐店買飯，買了半份皮蛋豆腐、一顆荷包蛋、炒浦瓜、半片鮭魚、紅豆紫米湯，這樣要價220元，算錢的店員告訴她「鮭魚要150元」，這讓原PO驚呼「我覺得有點貴」。

對此，網友們回應「這兩年鮭魚漲價很多，妳偏偏選了貴的鮭魚」、「正常價，鮭魚本來就貴」、「妳沒有去市場或超市買過鮭魚吧」、「吃米不知米價，生鮭魚輪切一片就要200元」、「魚類真的貴，雖然這樣220元我也會有點難過」、「這鮭魚雖然是半片，但至少不算薄」、「自己買一片鮭魚就差不多100元了，還要算上店家的利潤，150元其實合理」、「全聯買一片鮭魚也要200多」、「我覺得加上租金、人事成本、稅金跟水電瓦斯，這個便當不貴」。

也有人點出吃自助餐就會遇到算錢問題，「自助餐永遠都是最貴的，食材完全沒價錢怎麼算，怎麼買，都是結帳人說了算」、「現在這市場行情敢去自助餐的心態要有底吧，錢要帶夠」、「台灣八大懸案之一：自助餐是怎麼算錢的？」