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他怨健身房合約到期仍被扣錢 網教2招避免：讓商家無法繼續扣
在簽約時消費者要看清楚合約，避免權益受損，日前一名網友抱怨，健身房合約過期沒有通知，信用卡還持續扣款，讓他無奈表示「這合理嗎？我就這樣被白白扣了好幾個月！」對此，其他人給予建議「要看清楚合約到期日，到期時馬上去解約才對，或打給銀行請他們取消」。
一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他健身房合約過期卻沒收到通知終止合約，結果被白白扣了好幾個月的費用，好奇「這樣合理嗎？如果沒發現，信用卡就會一直扣，業務則說合約上有寫，但有幾個人會記得？」
對此，網友們回應「被扣好幾個月？你信用卡帳單都沒在看喔？況且合約一定有寫」、「信用卡帳單跟健身房合約都沒看，你是有多懶？」、「是錢太多能花嗎？這合約就是為了賺你這種人的錢」、「之前有朋友教我，如果你沒有去解約的話，直接停用那張被扣錢的信用卡，這樣他們就無法扣到錢了」、「直接打電話給銀行客服人員，說自己要取消這個商家的扣款，依照規定填寫資料來申請取消即可」、「不只有健身房有這種合約，你等於是花錢買教訓」、「要看清楚合約到期日，到期時馬上去解約才對」。
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