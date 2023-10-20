他怨健身房合約到期仍被扣錢 網教2招避免：讓商家無法繼續扣

米其林推薦的台北南港某義大利餐廳近日遭顧客爆料「遲到5分鐘就被沒收7600元訂金」，目前該餐廳Google評價也下跌至3.6顆星，PTT網友也貼出許多一星評論，包括非本人訂位不能用餐、人到了未出餐還收取14400元、訂位人確診找朋友代替遭拒被沒收訂金、沒訂位被罵沒常識、一桌最多四人，分兩桌卻被趕出店家等，網友不解「米其林為什麼會推薦這間啊？」

2023-10-20 13:43