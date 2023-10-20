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為何台灣麥當勞陷「閉店潮」？ 網點「三關鍵」：速食龍頭淪落

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣麥當勞今年陸續閉店，引發網友探討其中原因。圖為今年8月結束27年營業的嘉義麥當勞中山二餐廳。 記者魯永明／攝影
台灣麥當勞今年陸續閉店，引發網友探討其中原因。圖為今年8月結束27年營業的嘉義麥當勞中山二餐廳。 記者魯永明／攝影

近日，屏東墾丁麥當勞結束28年的營業，今年全台已有多間麥當勞分店陸續熄燈，人們感嘆之餘，也開始探討麥當勞陸續停業的原因。網友們指出，其中的原因包含「經營問題」、「外送興起」及「租金問題」。

昨（19）日，一名網友在PTT發文表示，這些年台灣麥當勞陷入「閉店潮」，其中還包含部分縣市經營三十多年的指標性店家，讓他相當好奇台灣麥當勞是碰到哪些問題以至於一直關店。對此，網友們對這現象皆有共鳴，感嘆「曾幾何時速食龍頭淪落成這樣」。

網友們認為麥當勞不停收店最主要原因是「經營問題」，尤其由台灣代理商經營後便陸續走下坡，無論是品項、用餐體驗皆不如從前，「現在既不便宜又不快速，我都不知道他們現在主打甚麼」、「越搞越爛，不該停售的停售」、「沒玩具，砍內用，放點餐機砍員工數量」、「退步許多，用餐的體驗越來越不好」、「剛剛吃麥香雞，炸得超硬，品質暴跌了」。

網友們也表示，這些年台灣外送市場龐大，麥當勞開始減少內用空間，改外帶、外送模式，部分店家也因此收店，「現在就明顯要改成外帶外送專門店啊，這樣店面空間可以小很多」、「改地方做外帶和得來速，想唸書去其它場所」、「台麥不讓人內用根本該被總部拔牌」。

除此之外，網友們還指出，店面的高額租金讓部分麥當勞分店難以負荷，「租金貴、人事成本，要賣多少漢堡才能賺？」、「要問房東吧，一直漲租金是要怎麼經營」、「房東：賺爛了」。

麥當勞 外送 墾丁

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