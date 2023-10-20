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他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

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他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到米其林餐廳用餐卻遭遇不合理對待。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
網友到米其林餐廳用餐卻遭遇不合理對待。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

米其林推薦的台北南港某義大利餐廳近日遭顧客爆料「遲到5分鐘就被沒收7600元訂金」，目前該餐廳Google評價下跌至3.6顆星，PTT網友也貼出許多一星評論，包括非本人訂位不能用餐、人到了未出餐還收取14400元、訂位人確診找朋友代替遭拒被沒收訂金、沒訂位被罵沒常識、一桌最多四人，分兩桌卻被趕出店家等，網友不解「米其林為什麼會推薦這間啊？」

近日一名台南王先生向媒體投訴，他預定南港一家獲得米其林推薦的義大利餐廳，為了找車位會耽誤，原想先打電話告知卻無人接聽，最後因為遲到五分鐘被取消訂位，甚至被沒收7600元訂金，讓他決定提告。

一名網友在PTT貼出該店家Google一星評價，許多消費者都評價「店家態度極差」，有消費者點了三道義大利麵，主廚卻嗆「你們義大利麵點太多了，前菜應該多點一點，我們前菜很精彩，這樣我不願意做給你們吃」，還有不少消費者因為確診無法用餐，改請朋友前往，想不到卻被店家以「訂位人未到」為理由拒絕，並沒收訂金。

有消費者留言表示，用餐時其中一人去停車，剩餘的人先抵達店內，店家卻認為停車的人遲到，沒有全員到齊因此不能開餐，也不能退費。還有人原訂位四人，因一人確診只有三人到場，店家也因為沒有全員到齊將三人踢出餐廳。

不少人抱怨店家態度惡劣，有網友選在平日中午前往用餐，卻被店家嗆「吃飯不訂位沒常識」，也有人因為找不到停車位而被店家質疑「知道要吃午餐怎麼不早點出門？」甚至人到了、不出餐，還收取14400元，氣得消費者留言嗆「會提告」。

另外有消費者留言，店家規定一桌不能超過四人，他們分兩桌訂位、沒有坐在一起，店家卻因為他們互相認識而將他們趕走。還有人詢問服務生義式海鮮的主菜是什麼，竟被回嗆「你有確定要吃嗎？等你確定要吃再告訴你」。

PTT網友紛紛留言「看到笑了，這間店還開得下去是很多人還是吃他們那套吧」、「專門賺沒收訂金的店啦，無本生意多好賺」、「無本生意真好賺，只要挑顧客錯就能賺錢」、「米其林是怎麼把這種店家加進去的」、「店家只跟米其林評委聊天嗎」、「吃個飯也講究門當戶對？」、「好多自虐的盤子」、「刷卡跟訂位不同人所以不能吃，那還收錢？」、「當兵、坐牢收假都不一定有這麼硬」。

義大利 米其林 餐廳 PTT

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