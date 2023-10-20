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汶萊旅遊驚見伯朗咖啡！他好奇國外能見度 內行曝：在中東更受歡迎

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在汶萊旅遊，發現當地超市居然有販賣伯朗咖啡，網友們認為伯朗咖啡在國外的市占率相當高。 圖／聯合報系資料照片
有網友在汶萊旅遊，發現當地超市居然有販賣伯朗咖啡，網友們認為伯朗咖啡在國外的市占率相當高。 圖／聯合報系資料照片

伯朗咖啡為台灣在地品牌，除了罐裝咖啡外，也有出售三合一即溶咖啡。一名網友在汶萊旅遊時，發現架上陳列著一排又一排的伯朗罐裝咖啡，讓他訝異於伯朗的事業版圖。

一名網友在PTT發文表示，先前到汶萊旅行時，看到超市內有一區專門販賣伯朗罐裝咖啡，除了經典原味外，藍山風味、卡布奇諾、香草風味等常見的口味都能買到，同時也找到伯朗三合一即溶咖啡的蹤跡。原Po購買品嘗後發現，口味與在台灣買的無異，使他好奇伯朗在國外的事業規模。

網友們分享也在其他國家找到伯朗咖啡的蹤跡，表示伯朗咖啡遍布各大洲，相當受歡迎，「越南也有伯朗呀，還比台灣種類多」、「加勒比海小島有看過，這才神奇」、「美國也有」、「在德國很賣，放超市收銀機旁邊讓人再帶一罐」、「伯朗罐裝的在國外可是瘋狂喜歡的等級」、「伯朗銷路很廣，算大眾口味，便宜順口」。

另外，也有網友指出伯朗咖啡在中東地區特別受歡迎，原因與「商標圖案」有關，「有機會去中東旅遊，你才會驚訝伯朗在那邊的市佔率」、「之前看過一個文章，伯朗在伊斯蘭中東國家賣很好主要是那個商標大鬍子，對他們來說很有親切感」。

咖啡 汶萊 中東

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