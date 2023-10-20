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婦拿三倍券買奶粉 3年後想退貨只因「小孩長大不喝了」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨有女客人拿著2020年用三倍券買的奶粉來退錢。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片
原PO抱怨有女客人拿著2020年用三倍券買的奶粉來退錢。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片

全球因為新冠肺炎疫情導致經濟衰弱，不少國家為了提振經濟紛紛祭出不少招數，台灣也在疫情期間推出了三倍券、五倍券，就是希望帶動消費，減少商家損失。不過有網友就抱怨當時有位女客人拿三倍券買奶粉，但今年（2023）卻把沒喝完的奶粉拿來要求退錢，讓他非常傻眼。

這名網友在臉書「爆怨公社」寫道自己是做服務業，有位女客人在2020年拿著三倍券來買小孩子喝的奶粉，因為當時用三倍券消費有10%的優惠，因此有規定不得退換現金、不提供找零、不提供退貨退款等，而客人也簽了名不得退換貨，沒想到如今對方竟然表示孩子長大不喝了，要求將剩下的奶粉退錢。

只不過這樣的要求當然遭到拒絕，對方甚至還大吵大鬧說要換其他的，讓原PO相當不滿，「當時簽名簽心酸的嗎？也不想想自己家也是做生意賣飲料的！真希望妳也遇到一個客人買個100杯飲料…N年後跟妳盧要退錢」。

貼文也讓不少人看傻了眼，「哇靠！這也太不要臉」、「你叫她最好去消基會投訴~~記得給她電話」、「2023年退2020年買的奶粉…而且退貨理由是小孩長大不喝了，傻眼」、「同樣是服務業，不會互相體諒真的是很差勁」、「為什麼這種人越來越多？」、「奶粉過期了吧，而且三年了耶」、「奧客無極限，只有你想不到，沒有他們幹不出來的」、「哪有人一次買這麼多奶粉回家囤貨啦，喝了三年喝不完還敢退，也太奧了」。

三倍券

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