有沒有都沒差！他曝台灣人講話很愛加這2個字 眾人驚：真的欸

不少人在聊天講話時都會無意間加入一些加強語氣地用詞，一旦久了，這些用詞也會變成口頭禪。有一名網友就發現台灣人講話的時候很喜歡加「這2個字」，讓他很好奇到底是從什麼時候開始的？

原PO在PTT以「台灣人講話很喜歡加真的？」為題發文，他發現台灣人講話很愛加「真的」這2個字，例如「這個真的很好吃」、「這個球員真的好強」、「老闆真的好爛」等等，讓他覺得有時候不加也不會影響通順度，說出來的話也沒有重要到非加不可，到底台灣人為何喜歡加這2個字，又是從何時開始的呢？

貼文引來眾人熱議，「真的欸」、「我真的覺得是這樣」、「真der，我都不說真的」、「還有一種講完句尾會加個『對』」、「開頭講『真的』，結尾用『超派』，給你參考，超派～」、「國外也會好嗎？」、「日本人：紅豆泥」、「韓國也是『金價馬西搜』」、「白話文運動後遺症，贅字多」、「說明有太多人在唬爛」。

還有網友解釋，「就康熙來了那時候帶起來，女生超愛用」、「『真的假的』（尾音上揚）是劉寶傑帶出來了」、「『真的』是衍生英語Really的口語用法啦」。