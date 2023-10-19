國旅盤子價！海外IP訂房現省2千元 行家再揭「1撇步」：價差最高50％

國內旅遊費用激增，讓不少民眾哀嘆不如出國玩。日前就有一名網友分享，住宿是近幾年帶小孩出遊最有感的花費，原先只是上網隨意查詢旅館跟價位，卻意外發現使用台灣與香港IP查到的房價不同，同天、同人數的價差可達20％，讓他感到不可思議。貼文一出便引來大批網友討論。

一名網友在「爆料公社二社」發文指出，前幾日用公司電腦搜尋住宿，因為電腦有VPN，所以網站偵測到是香港IP，之後換成了台灣的IP再查詢，竟意外發現2次查詢結果的價差高達20％，香港訂房明顯優惠許多，讓他納悶「為何台灣人身分，住宿會比較貴？」

根據原PO的截圖可見，以香港IP查詢時，兩間飯店房價各為7636元與8775元，換成台灣IP後，價格則各漲為9359元、10823元。原PO也補充，2次不同IP的查詢結果，僅隔了1分鐘左右，並非經過2至3天的價格浮動，「去連鎖餐廳用餐，各地價格都差不多，花費感受最大的還是住宿」。

台灣IP A飯店：新台幣9359元 B飯店：新台幣10823元 香港IP A飯店：新台幣7636元 B飯店：新台幣8775元 每晚價差 A飯店：新台幣1723元 B飯店：新台幣2048元

貼文曝光後引來大批鄉民留言，「國旅真的住宿方面就是把旅客當盤子」、「只會賺自己人的錢」、「難怪我香港朋友可以用8百元住到4千多元的房間」、「就算用香港IP訂房，我還是覺得很盤」、「1晚1萬元，真的住不下去」、「國旅只有青年旅館比較好住了，花點時間是能找到還行的」。

也有不少內行人說明訂房機制，「VPN本來就會影響訂房App的價格」、「訂房網會坑人已經不是第一次，現在的系統能判斷如果常用，就會給更高費用」、「有次櫃檯跟我說直接打電話去訂比較便宜」、「從Google搜尋到的，跟直接在網站搜尋價格也不一樣」、「針對各地區的促銷方案不同，很正常」、「住多了會發現飯店官網比較便宜，有活動更優惠」、「其實飯店都是收到一樣的錢，那是訂房網的設定」。

另外，還有行家分享更便宜的訂房撇步，他指出，網頁先使用無痕模式，連結到訂房網時就有1次折扣，要訂房時再登入帳號，使用帳號的優惠就會有2次折扣，切記不要一直搜尋相關資訊，「這樣通常價格會最低，價差可以到50％，台灣境內也適用」。

使用台灣與香港IP查到的房價不同。圖／擷自臉書社團「爆料公社二社」