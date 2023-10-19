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行車地獄？導護公然帶小學生闖紅燈 騎士痛批「死不認錯」

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士遇導護志工帶學生闖紅燈，氣得按喇叭理論。圖／翻攝臉書「我是士林人~我是北投人~我是大同人」
騎士遇導護志工帶學生闖紅燈，氣得按喇叭理論。圖／翻攝臉書「我是士林人~我是北投人~我是大同人

行人地獄」話題在台灣引發廣大迴響，也促使立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，加重汽機車不禮讓行人的罰鍰。不過近日有騎士分享行車紀錄器畫面，並發文控訴國小導護志工和老師竟幫助學生集體闖紅燈，「大言不慚的說是為了保護學生，死不認錯」。

一名騎士昨（18）日下午在臉書社團「我是士林人~我是北投人~我是大同人」公開行車紀錄器，畫面顯示當他經過某路口時，同向號誌為綠燈，卻看到前面的機車停下，他鳴2次喇叭後，對方示意有行人正在過馬路。

該名騎士發現小學生們在國小導護志工和老師的引導下，公然闖紅燈，一旁的汽機車只能無奈等待行人通過。他氣得大吼：「紅燈耶，搞什麼！會不會太誇張，行人紅燈耶」。

後來學生過完馬路，騎士方向的號誌轉為紅燈、學生行進方向號誌為綠燈，他立即上前與導護志工理論「啊現在綠燈為什麼不走」。事後騎士發文抱怨，「國小導護志工和老師，幫助學生集體闖紅燈，還大言不慚的說是為了保護學生，死不認錯」。

貼文曝光後引起討論，網友表示：「支持駕駛者用此影片檢舉導護媽媽，以維護駕駛人的路權以及正義」、「不管如何，交通號誌就在那邊，麻煩尊重一下交通號誌好嗎？」、「導護志工太扯了吧？直接教育小朋友闖紅燈？這樣難保以後小朋友不會有樣學樣，反正不管什麼燈號，行人想走就走！」

但也有網友認為：「禮讓一下老人跟小孩是會怎樣？聽了有夠火大」、「也不要在那麼多孩子面前大罵，可以解釋說你擔心危險，希望下次改進，罵人只會讓自己看起來很失控，當然闖紅燈很不對」。

路權 小學生 行人地獄

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