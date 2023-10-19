快訊

丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

無路可走！房屋兩側鄰地被建商買走 台中7旬老夫婦出門要爬隔壁屋頂

私校退場悲歌…最後稻草壓垮苦撐店家 附近商圈狂倒近20家店

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民眾喝飲料的風氣盛行，不論本土或國外飲料品牌都有各自的擁護者。情境示意圖。圖／Ingimage
台灣民眾喝飲料的風氣盛行，不論本土或國外飲料品牌都有各自的擁護者。情境示意圖。圖／Ingimage

台灣民眾喝飲料的風氣盛行，除了手搖飲店林立，超商也可見多種飲品，不論本土或國外品牌都有各自的擁護者。近日就有一名大陸網友指出，無意間在台灣喝到一款汽水，原本抱著想嚐鮮的心情，沒想到一喝就讓他忍不住直呼「味道真的無法接受！」

一名網友在小紅書以「這是我在台灣喝過最難喝的飲料沒有之一」為題發文，從他貼出的照片可見，桌面一片杯盤狼藉，茶飲、美食被掃蕩一空幾乎見底，唯獨「黑松沙士」還剩下一大瓶。原PO表示，以前從未喝過黑松沙士，第一眼還以為是可樂，這次無意間喝到，直接被沙士的「膏藥味」嚇到。但他也在留言區解釋，貼文說法可能有些極端，「應該換成我最不喜歡喝」。

貼文一出，不少鄉民深感共鳴，「台灣人很愛，外地人能接受的不多」、「我12、13歲喝過一次就留下心理陰影」、「目前在台灣這麼多年，還沒有飲料可以超越它在我心裡難喝的排行榜」、「我女兒喝第一口吐了」、「你在台灣喝汽水？滿街的手搖飲不好嗎？」、「在上海我都在台菜餐廳點來嚇朋友」、「牙膏、中藥味」、「跟喝一大杯糖水一樣」。

留言區也不乏有「黑松沙士」的擁護者為其說話，「這才是最正港的台灣味」、「不能喝的肯定不是台灣人」、「買鋁罐的氣足才好喝」、「沙士是台灣人身分證之一」、「在台灣熱炒店簡直熱銷耶」、「我第一次去台灣旅遊喝了就愛上」、「喝久了會上癮，專治不開心」、「這是老品牌，懷舊味」、「所有汽水我只喝這個，一生最愛」。

另外，也有人建議原PO可以嘗試別款飲料，「我好愛津津蘆筍汁，每次去台灣就直奔超商買它」、「波蜜果菜汁很好喝，甜甜的」、「維大力汽水」、「奧利多水」、「我比較喜歡金車麥根沙士」。

一名網友在小紅書發文表示，自己難以接受黑松沙士的味道。圖／擷自小紅書＠小金魚
一名網友在小紅書發文表示，自己難以接受黑松沙士的味道。圖／擷自小紅書＠小金魚

延伸閱讀

竹科太太白天都在幹嘛？竹科孩全說了 網：不是空穴來風

來台2年仍難適應！陸生驚「台日不是同層次」 網：沒能克服都走了

相關新聞

行車地獄？導護公然帶小學生闖紅燈 騎士痛批「死不認錯」

「行人地獄」話題在台灣引發廣大迴響，也促使立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，加重汽機車不禮讓行人的罰鍰。不過近日有騎士分享行車紀錄器畫面，並發文控訴國小導護志工和老師竟幫助學生集體闖紅燈，「大言不慚的說是為了保護學生，死不認錯」。

麥當勞漲價和減料兩邊賺？ 網怒批「也太誇張了吧」

跟隨全球經濟不景氣，本地的物價也多少受影響，尤其是速食業者，因為食品原料多數自國外進口。有一男網友在社群平台抱怨，速食業者麥當勞之前已經把所有產品漲價一波，還把大杯飲料也砍了，最近去吃發現炸雞整個大縮水，不僅要問「現在你漲價就算了，連食物也要偷工減料兩邊賺」。

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

台灣民眾喝飲料的風氣盛行，除了手搖飲店林立，超商也可見多種飲品，不論本土或國外品牌都有各自的擁護者。近日就有一名大陸網友指出，無意間在台灣喝到一款汽水，原本抱著想嚐鮮的心情，沒想到一喝就讓他忍不住直呼「味道真的無法接受」...

結婚禮金包2800沒喜餅 女傻眼「差別對待」：感覺有點差

傳統習俗中，發喜餅象徵分享結婚喜訊。不過日前一名網友在社群平台Dcard發文抱怨，稱自己接受女同學的邀請到台北五星級飯店參加婚禮，當天包了2800元卻沒有拿到喜餅，只有女方親戚拿到，讓網友覺得不被尊重，直呼「感覺有點差」。

2349名緬北詐騙犯移送大陸 靜宜女大生在列？知情者曝內幕

今年3月，一名就讀靜宜大學的林姓女學生突然失聯，一查才知林女早已奔赴緬甸，只為和從事詐騙集團的男友團聚。中國大陸公安部宣布，本月14日有2349名...

台北最美「欒樹大道」三色花海怎麼拍？把握這瞬間只要花20元

時序入秋，天氣漸漸涼爽，台北市敦化南路上的「欒樹大道」也開始換裝，從黃金花海慢慢過渡到滿頭紅粉蒴果，社群媒體上也出現許多「空拍」視角，俯瞰兩排黃綠紅相映成趣花海隧道，令人心生嚮望，又可惜自己器材不足以「飛一下」。不過別灰心，高空照拍不到，半空照還是有的，只要捷運搭對線、站對方向，同款美景依舊能入手！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。