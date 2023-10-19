正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

台灣民眾喝飲料的風氣盛行，除了手搖飲店林立，超商也可見多種飲品，不論本土或國外品牌都有各自的擁護者。近日就有一名大陸網友指出，無意間在台灣喝到一款汽水，原本抱著想嚐鮮的心情，沒想到一喝就讓他忍不住直呼「味道真的無法接受！」

一名網友在小紅書以「這是我在台灣喝過最難喝的飲料沒有之一」為題發文，從他貼出的照片可見，桌面一片杯盤狼藉，茶飲、美食被掃蕩一空幾乎見底，唯獨「黑松沙士」還剩下一大瓶。原PO表示，以前從未喝過黑松沙士，第一眼還以為是可樂，這次無意間喝到，直接被沙士的「膏藥味」嚇到。但他也在留言區解釋，貼文說法可能有些極端，「應該換成我最不喜歡喝」。

貼文一出，不少鄉民深感共鳴，「台灣人很愛，外地人能接受的不多」、「我12、13歲喝過一次就留下心理陰影」、「目前在台灣這麼多年，還沒有飲料可以超越它在我心裡難喝的排行榜」、「我女兒喝第一口吐了」、「你在台灣喝汽水？滿街的手搖飲不好嗎？」、「在上海我都在台菜餐廳點來嚇朋友」、「牙膏、中藥味」、「跟喝一大杯糖水一樣」。

留言區也不乏有「黑松沙士」的擁護者為其說話，「這才是最正港的台灣味」、「不能喝的肯定不是台灣人」、「買鋁罐的氣足才好喝」、「沙士是台灣人身分證之一」、「在台灣熱炒店簡直熱銷耶」、「我第一次去台灣旅遊喝了就愛上」、「喝久了會上癮，專治不開心」、「這是老品牌，懷舊味」、「所有汽水我只喝這個，一生最愛」。

另外，也有人建議原PO可以嘗試別款飲料，「我好愛津津蘆筍汁，每次去台灣就直奔超商買它」、「波蜜果菜汁很好喝，甜甜的」、「維大力汽水」、「奧利多水」、「我比較喜歡金車麥根沙士」。