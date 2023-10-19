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麥當勞漲價和減料兩邊賺？ 網怒批「也太誇張了吧」

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友在社群平台抱怨，麥當勞之前已經把所有產品漲價一波，還把大杯飲料也砍了，最近去吃發現炸雞整個大縮水。圖為美國加州洛杉磯一間麥當勞門市。路透
男網友在社群平台抱怨，麥當勞之前已經把所有產品漲價一波，還把大杯飲料也砍了，最近去吃發現炸雞整個大縮水。圖為美國加州洛杉磯一間麥當勞門市。路透

在全球通膨下台灣的物價也受到影響，尤其是速食業者，因為食品原料多數自國外進口。有一男網友在社群平台抱怨，速食業者麥當勞之前已經把所有產品漲價一波，還把大杯飲料也砍了，最近去吃發現炸雞整個大縮水，不禁批評「現在你漲價就算了，連食物也要偷工減料兩邊賺」

原po在Dcard 貼文中，抱怨麥當勞不僅調漲產品價格，連食物也要偷工減料，然後「有錢在那邊搞什麼孫悟空聯名，現在還搞什麼new jeans套餐」。原po還說「以前的外商麥當勞偶爾也會漲，但從來不會對食物的品質下手，現在台灣麥當勞除了漲價還對食物偷工減料兩邊賺」。原po在文末還爆料說，以前勁辣雞腿堡比麥香雞還大，最近也偷偷縮水成了麥香雞的大小了。

網友們看完貼文，有相同感覺的人紛紛留言表支持，「早就不吃了」、「早就不吃了，超貴」、「明年基本工資一上漲，馬上售價再漲一波」，也有人忿忿不平的表示，「忍什麼，覺得貴就不要去吃啊，幹嘛忍，大家覺得貴就不去吃，店家自然就不敢亂漲價」，更多人對偷偷縮水一事表贊同，「麵包縮水縮的很嚴重，說沒有縮水，而是優化」。

有網友說，「感覺上次的龍蝦堡就是一個測試臨界點，結果大賣，證實了台灣人都傻子，可以盤」。懂得料理和省錢的人更建議，「去食品材料行買冷凍紅龍食品回家氣炸，味道真的很像，一家人吃省很多」。

麥當勞

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