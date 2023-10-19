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2349名緬北詐騙犯移送大陸 靜宜女大生在列？知情者曝內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名靜宜女大生為男友奔赴緬甸，甚至加入詐騙集團，外傳她已被移送大陸。示意圖／ingimage
一名靜宜女大生為男友奔赴緬甸，甚至加入詐騙集團，外傳她已被移送大陸。示意圖／ingimage

今年3月，一名就讀靜宜大學的林姓女學生突然失聯，一查才知林女早已奔赴緬甸，只為和從事詐騙集團的男友團聚。中國大陸公安部宣布，本月14日有2349名在緬甸北部從事電信網路詐騙嫌犯移送大陸，外傳靜宜女大生也在移送名單當中。

根據大陸公安部資料，14日有2349名在緬北的電信網路詐騙嫌犯移交大陸，這是相關打擊行動展開以來，單次移交人數最多的一次。另外，根據「TVBS新聞網」報導，今年3月奔赴緬甸的靜宜女大生，傳出也在這次被逮名單中。

消息傳到PTT後引起網友熱烈討論，「希望送過去，別再回來了」、「大陸詐騙判很重喔，坐牢出來要中年了」、「詐騙不值得同情」；不過也有人擔心林女處境，他認為林女還年輕、人生還長，「如果台灣不去交涉，說不定一輩子就困在那裡了」。

不過，一名自稱全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員的網友Sammy，透過PTT帳號「Induction」回應，他指出移送大陸的2千多名詐騙嫌犯來自佤邦，而靜宜女大生目前仍在果敢老街，2處位置完全不同。

Sammy表示，自己沒有交出詐團的台灣人資料，因此移交名單全部都是大陸籍。他還提到，大陸詐騙罪依犯罪金額最重關20年，若拐賣婦女兒童判5年以上，拐賣出境判10年以上，拐賣3人以上出境或者涉及性剝削，最重判死刑。

最後Sammy指出，除非是幹部恐面臨刑責，否則台籍詐騙犯被移送大陸，問完話後即可移送台灣；對於鄉民最關心的靜宜女大生，Sammy表示沒有上繳林女的相關資料，但按照上述情況，即使林女被移送大陸也不會在當地服刑。

詐騙集團 緬甸 靜宜大學 PTT

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