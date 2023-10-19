快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北最美「欒樹大道」三色花海怎麼拍？把握這瞬間只要花20元

聯合新聞網／ 綜合報導
從捷運車廂中可拍到敦化南路上整拍台灣欒樹花海。 圖／讀者提供
從捷運車廂中可拍到敦化南路上整拍台灣欒樹花海。 圖／讀者提供

時序入秋，天氣漸漸涼爽，台北市敦化南路上的「欒樹大道」也開始換裝，從黃金花海慢慢過渡到滿頭紅粉蒴果，社群媒體上也出現許多「空拍」視角，俯瞰兩排黃綠紅相映成趣花海隧道，令人心生嚮望，又可惜自己器材不足以「飛一下」。不過別灰心，高空照拍不到，半空照還是有的，只要捷運搭對線、站對方向，同款美景依舊能入手！

台灣欒樹是入秋的指標性花木，一旦開始變色，就代表秋天來了，而台北市敦化南路的林蔭大道，橫跨南京東路與和平東路，每年9月至11月都能看到台灣欒樹布滿金黃與粉紅色澤，社群媒體也開始頻頻出現空拍美照洗版。

想要同款空拍美景也不難，選一個晴空萬里的好天氣，搭上台北捷運文湖線往內湖方向的列車，在列車經過六張犁站與科技大樓站之間時，會短暫地橫越敦化南路上方，抓住這3秒至5秒短暫瞬間，往右側窗戶外按下快門，就能拍到粉彩欒樹與藍天相映的清爽美景，不僅安全又輕鬆，花費最低也只要20元車票錢。

距離台灣欒樹落葉還有段時間，快找時間出門拍照吧！

搭乘捷運文湖線，就能輕鬆拍到花木大道美景。 圖／截自Google Map
搭乘捷運文湖線，就能輕鬆拍到花木大道美景。 圖／截自Google Map

民眾搭乘捷運時，抓準時機拍下美景。 圖／讀者提供
民眾搭乘捷運時，抓準時機拍下美景。 圖／讀者提供

民眾搭乘捷運時，抓準時機拍下美景。 圖／讀者提供
民眾搭乘捷運時，抓準時機拍下美景。 圖／讀者提供

社群媒體 空拍 捷運

延伸閱讀

秋季限定！台灣欒樹悄悄換裝 新北河濱多處現金色花海

國慶來嘉義布袋探索雪白花海 江山古厝大啖美食微旅行

貓空樟樹步道花海，台北市第一條老少咸宜平緩式步道！微涼初秋賞遍地金黃向日葵

秋日限定美景！ 台南秘境「甜根子草」開花了 白皚皚「9月雪」美麗花海

相關新聞

台北最美「欒樹大道」三色花海怎麼拍？把握這瞬間只要花20元

時序入秋，天氣漸漸涼爽，台北市敦化南路上的「欒樹大道」也開始換裝，從黃金花海慢慢過渡到滿頭紅粉蒴果，社群媒體上也出現許多「空拍」視角，俯瞰兩排黃綠紅相映成趣花海隧道，令人心生嚮望，又可惜自己器材不足以「飛一下」。不過別灰心，高空照拍不到，半空照還是有的，只要捷運搭對線、站對方向，同款美景依舊能入手！

爸爸去日本玩「剩一點零錢」拿整疊鈔票 他一看嚇傻：認知差太多

不少人出國玩時，回來都會剩一點外幣，通常都會留著下次出國時繼續使用。一名網友即將要去日本玩，想到爸爸先前有去日本，於是想問問是否還剩下一些「想加點菜」，沒想到爸爸竟拿出整疊鈔票，令他相當傻眼。

迴轉壽司1/3剩食現場 網看傻：有錢就是任性？

民眾在迴轉壽司驚見3名消費者，離場時還剩下近1/3的食物幾乎完好未動，讓他不禁PO上「爆怨公社」，並附文表示：「有錢就是任性沒錯，但也不要這麼任性吧？」。

護國神山待十年！台積電老鳥1原因「想下山」 網揪現實面勸三思

不少人嚮往「護國神山」的高薪待遇，但也有許多過來人無法承受身心上的壓力，選擇離開台積電。一位輪班作業員便表示，自己在台積電工作十年…

「自動製冰塊功能冰箱貴2萬」CP值高不高？ 網：生活方便很多

無論是冬天還是夏天，總是有人喜歡喝冰品消暑或解饞，這時家中有一台自動製冰塊功能冰箱就好處多多。有一位男網友表示，家中最近要換冰箱，想買一台有自動製冰塊功能的冰箱，但價格上卻高出一般冰箱很多，想問「冰箱自動製冰塊功能好用嗎？」

男子問「有拿到過假鈔嗎？」 引網熱議：處理很麻煩

大家有拿到過假鈔嗎？商家可能性比較高，一般市民拿過假的50元銅板的機率多，除非很劣質，否則在不知不覺中就轉手花用掉了。有網友在社群平台「爆料公社公開版」貼出一張500元的紙鈔照片，還用紅色圈出它的可疑之處表示「人生第一次拿到假鈔，並提醒大家找錢時要檢查一下」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。