台北最美「欒樹大道」三色花海怎麼拍？把握這瞬間只要花20元

時序入秋，天氣漸漸涼爽，台北市敦化南路上的「欒樹大道」也開始換裝，從黃金花海慢慢過渡到滿頭紅粉蒴果，社群媒體上也出現許多「空拍」視角，俯瞰兩排黃綠紅相映成趣花海隧道，令人心生嚮望，又可惜自己器材不足以「飛一下」。不過別灰心，高空照拍不到，半空照還是有的，只要捷運搭對線、站對方向，同款美景依舊能入手！

台灣欒樹是入秋的指標性花木，一旦開始變色，就代表秋天來了，而台北市敦化南路的林蔭大道，橫跨南京東路與和平東路，每年9月至11月都能看到台灣欒樹布滿金黃與粉紅色澤，社群媒體也開始頻頻出現空拍美照洗版。

想要同款空拍美景也不難，選一個晴空萬里的好天氣，搭上台北捷運文湖線往內湖方向的列車，在列車經過六張犁站與科技大樓站之間時，會短暫地橫越敦化南路上方，抓住這3秒至5秒短暫瞬間，往右側窗戶外按下快門，就能拍到粉彩欒樹與藍天相映的清爽美景，不僅安全又輕鬆，花費最低也只要20元車票錢。

距離台灣欒樹落葉還有段時間，快找時間出門拍照吧！

搭乘捷運文湖線，就能輕鬆拍到花木大道美景。 圖／截自Google Map

民眾搭乘捷運時，抓準時機拍下美景。 圖／讀者提供