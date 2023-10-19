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爸爸去日本玩「剩一點零錢」拿整疊鈔票 他一看嚇傻：認知差太多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友準備要去日本玩，想到爸爸先前有去過日本，於是問問是否還剩下一些「想加點菜」，沒想到爸爸竟拿出整疊鈔票。歐新社
有網友準備要去日本玩，想到爸爸先前有去過日本，於是問問是否還剩下一些「想加點菜」，沒想到爸爸竟拿出整疊鈔票。歐新社

不少人出國玩時，回來都會剩一點外幣，通常都會留著下次出國時繼續使用。一名網友即將要去日本玩，想到爸爸先前有去日本，於是想問問是否還剩下一些「想加點菜」，沒想到爸爸竟拿出整疊鈔票，令他相當傻眼。

一名網友在Dcard「心情板」發文，他這個月要去日本旅行，突然想到爸爸上次也去日本，於是他詢問對方是否還有剩下一些錢，爸爸則表示，「記得還有剩一點零錢」，他心想，若有個1、2000日圓就能加點菜了，沒想到過一會兒，爸爸卻拿出整疊鈔票，總共有14萬日幣，對方還不以為意地表示，「這點零錢你留著用吧」，令他不禁直呼，「我爸對零錢的認知跟我也差太多」。

此文一出，令不少網友相當羨慕，「這可以直接換最高檔的飯店了」、「爸爸我也要去日本玩了還有剩的嗎…」、「我上次換了14萬全部花光，還刷了一堆」、「爸爸還有缺女兒嗎？」、「真的是零用錢了」、「你爸的零錢比我帶去的還多…」。

有網友則分享經驗，「我爸也是，難得我有長假期回台灣+八年沒去日本玩，爸爸拿了他之前玩剩下的日幣給我，叫我盡量用完，日幣要改版了他懶得處理，86萬日幣…後來變成一家五口各自安排去日本玩，玩得很盡興，和服體驗直接振袖之類的」、「我爸上次也給我20多萬日圓去日本玩，因為是我第一次一個人去還不是很有概念，然後跟朋友互相分享帶了多少來的時候，我朋友表示：你是來買什麼的」、「今年去韓國我爸也丟了1萬給我，後來出國就不先講了（心理會有壓力」、「上次去日本我也是帶了20萬日圓，回來還剩下十幾萬，每次都有金錢焦慮，很怕不夠」。

日本 爸爸

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