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外送員喜獲「一大箱小費」整路狂哭 網讚：阿嬤觀念很正確

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員的機車腳踏墊上有滿滿一大箱的零食。 圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
外送員的機車腳踏墊上有滿滿一大箱的零食。 圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

外送為生活帶來許多便利，只要滑滑手機東西就送到家，但外送員卻無懼惡劣天氣，使命必達。日前有一名外送員發文感謝一位阿嬤送他「一箱特別的小費」，害他整路狂哭，引發網友熱議，直呼「好暖心的阿嬤」。

有一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上貼出一張照片並發文分享，第一次收到這麼特別又想哭的小費，原PO表示他送餐到一位阿嬤家，這位阿嬤可能體諒他送餐辛勞，突然拿出一大箱的零食「說這是她拜拜完，給我吃平安的」，原PO不好意思，就說那不收餐錢，阿嬤卻堅持說不要。

原PO透露，突然收到阿嬤這「一箱特別的小費」，讓他一時忍不住情緒，感動到整個一路哭一路送餐。從照片中可見，外送員的機車腳踏墊上有滿滿一大箱的零食，原PO對阿嬤的舉動感到相當暖心，也想「謝謝阿嬤，祝阿嬤身體健康」。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響「阿嬤很棒！祝福阿嬤心想事成，平安健康」、「可能阿嬤家裡沒人可以幫忙吃，但至少感覺不錯」、「好人一生平安，願老天爺保佑這麼好的老人家平平安安健健康康，無煩無惱無病無災」、「阿嬤觀念不錯」、「至少不浪費」、「你也是善良的人，所以才會哭」。

有網友認為「阿嬤觀念很正確，拜拜要有心沒錯，可是如果自己也吃不完，其實是可以與人分享的，算是做善事也算是替自己積德，不然再有心，浪費食物神明也不會高興，問題是現在的老人家很少會有這種想法」。

也有不少網友回應「好感人，遇到善心熱情的阿嬤」、「照顧你工作又給你這麼多，揪甘心」、「感覺一整天心情會很好呢」、「阿嬤人真好，怕你餓到還送一箱零食給你」、「阿嬤一起疼愛你呢！真的會很感動阿嬤的心意，也謝謝你分享這麽感動的故事，讓大家一起感動」。

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