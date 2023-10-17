女子被女友人酸仍是「處女」感不舒服 網勸：斷交吧

東西方文化對於「處女」的想法大不同，東方民族對於婚前性行為比較保守，而西方人對婚前性行為就處之淡然，男女朋友熱戀時，該發生時就會發生，但有些宗教教義明訂不可有婚前性行為，那就另當別論。

有一位女網友在社群平台Dcard貼文抒發心情，表示有位女性朋友一直嫌棄她是處女，讓她感到不舒服。原po在文中說，她跟這位女友人都快30歲了，當友人發現原po仍是處女時，有時候就會說「蛤，妳還是處女」，故意挖苦她。有時跟友人出去玩，就會被她這樣酸「通常超過25歲還沒破處，給人感覺很沒行情耶」，或是說「通常大齡處女都是因為長得醜，沒人要才沒辦法破處」、「妳都不覺得自己很可憐嗎」等等，一些讓她聽了很不舒服的話。

其實原po之前也曾交過男朋友只是沒發生性行為，因為原po比較想要婚後再有性行為，而女友人明明知道她的想法，但還是不時的酸原po。後來原po跟女友人說她的酸言酸語讓原po很不舒服，女友人卻說「我只是開玩笑的，妳也太玻璃心了吧，一副不覺得她自己有錯」，此舉讓原po更難過。

多數網友在看完原po的抒發文後，紛紛站在原po這邊並留言回應鼓勵說，「沒什麼好焦慮的，會評價妳說處女不好的那些人，純粹因為妳這部分條件遠勝非處，所以把妳貼上相對負面的標籤，其實妳一點問題也沒有，甚至比那些非處的好太多了…」，也有人表示「妳唯一該做的就是別繼續把這種人當朋友」、「話說妳忍受力也太強了，居然只是不舒服的程度而已，我會忍不住大酸特酸然後斷交」。

更多人表示，「妳朋友根本是因為自卑，自己無法將第一次和最愛的另一半發生才一直想要拖妳下水的」、「對方是多可憐，才會把個人價值建立在這種事上，我覺得她這種拼命想討好別人、沒人破處就自卑的姿態才讓人看不起」。