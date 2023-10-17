家長最討厭的節日再臨！老師今年要求「健康蔬果風」 媽媽哀嘆：很煩

搞怪的萬聖節即將在月底來臨，許多家長也會特地為孩子打扮一番，讓孩子體驗「不給糖就搗蛋」的傳統。不過有位媽媽抱怨，好不容易孩子升上國小了，老師卻發來通知「準備萬聖節裝扮」，讓她直呼「真的很煩」，對此，多數人建議「買現成的就好」。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，她最討厭的節日就是萬聖節，以前孩子在幼兒園時，都會煩惱每年的裝扮，以為升上小學一年級後，就不用再做萬聖節裝扮了，沒想到小學老師卻發來通知「萬聖節裝扮活動」，指定要走「健康蔬果風」，讓她無奈直呼「真的很煩，哪裡可以買到不織布？」

對此，網友們回應「我當初想法跟妳一樣，以為升上國小會好一點，結果我孩子小一、小二時，都是我在做勞作」、「本來我想說今年不要變裝了，結果安親班有舉辦活動，我老婆還是帶孩子去購買」、「建議直接蝦皮買一買就好」、「我覺得每年根本是家長比賽大戰，一堆媽媽打扮得比孩子還用心」、「常常覺得老師作業都出給家長的」、「南瓜應該算健康蔬果，妳可以直接買南瓜裝就好」、「帶個菜籃裡面裝蔬果青菜去上學」、「雖然裝扮很累，但如果孩子能開心的話，我也會接受」。

有些家長感到慶幸，「我要開心我女兒的幼兒園，雖然有萬聖節活動，但不需要變裝」、「好險公幼沒在用這些」；也有一些家長仍很期待萬聖節活動，「我女兒小學都沒有，我們好愛過萬聖節，覺得羨慕」、「我超愛的誒，每年最期待的事實就是幫兩個小孩打扮，他們也都很期待」、「我都沒遇到，反而很期待」。