台中香酥雞攤爆氣標語「嫌貴，註定窮一輩子」 網抨擊：教壞三觀

做生意講求和氣生財，老闆和顧客要互相尊重。但是日前有一名網友發文表示，在台中看到有一攤賣香酥雞的店，店招牌上寫滿辱罵消費者的標語，其逆向操作的方式，引發網友熱議，直呼「情勒式營銷」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「老闆好兇」，從照片中可見，在台中一中商圈有一賣香酥雞的攤子，店門上掛著紅布條寫「優惠中，還嫌貴，你註定窮一輩子」的標語，價格標示「大的220元，小的130元，大的才能省錢！恕不分裝，靠右排隊，備好現金」。

在攤位的左下方還放著另一張牌子寫著「酸=窮，窮才會酸，不努力工作、仇富…你就窮一輩子吧！又要好吃，又要便宜，沒這種東西了」。中間還有兩行小字寫著「08(就是老闆)開第一槍無須再忍，同業們，有感吧」、「9/27南屯有主客互告情況，不再強迫五星評鑑」，有網友好奇回應「好想知道這個後續喔？」、「看照片店家側面的留言好像也很嗆」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「好兇ㄛ！看到這個標語就不爽買」、「看到這我一定不買」、「本來想買，看到這標語，還是別讓老闆賺好了」、「拒買讓他窮啊」、「我不買就是你窮」、「天天酸客人，註定窮一輩子」、「這麼嗆還買，不要當傻盤子」。

也有不少網友表示「這就是逆向操作，過頭就沒生意做」、「去買才是丟臉，逆向操作，溺水了，別忘了你在學區，教壞三觀」、「連假經過，旁邊攤子都排一堆人，唯獨只有這攤一個人都沒有」、「老闆很有情緒問題，整個攤位一堆仇恨字眼」、「看他生意門可羅雀，就知道他在拿招牌砸自己的腳了」。

還有網友不爽說道「200多，這價格，超派」、「220是真的貴啊，連繼光香香雞都比這個便宜，我還真沒看過這麼貴的炸雞攤，他到底哪來的膽子罵消費者啊？」、「金拍謝，我窮，所以買不起」、「先高定價，然後再嘴巴講特價，其實是在情勒」。

不過，雖然很多網友對該店逆向操作感到反感，但查閱該店臉書上留言，卻也有不少顧客回應「可是真的好好吃耶」、「老闆給我印象中十分大氣，很多次都有優惠，而且好吃、超好吃，雖然我現在搬到北部生活，但還是很懷念老闆的香酥雞」、「但我真的覺得好吃呀，我每次路過都會買」、「去一中一定要吃！超好吃的」。