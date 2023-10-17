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毛骨悚然！半夜外送「空軍烈士公墓」 網嚇：換作我根本不敢送

聯合新聞網／ 綜合報導
夜裡空軍烈士公墓，令人感到毛骨悚然。 圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
夜裡空軍烈士公墓，令人感到毛骨悚然。 圖擷自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

外送員天天接單到處跑，經常會碰到一些奇聞軼事。日前有一名外送員發文表示「又解鎖新的地點了」，引發網友熱議，紛紛安慰他「別怕，頂多跟你話當年」。

有一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上貼出一張照片並發文表示「又解鎖新的地點了，難怪285沒人送」，從照片中可見是一處空軍烈士公墓，在夜燈下空蕩蕩不見半人，令人感到毛骨悚然。

照片PO出後，引來網友熱議，多數人認為「裡面都是保家衛國的英雄，別怕」、「還好啊，軍人公墓正氣ㄟ」、「沒事啦，心態正就平安」、「裡面都是為國捐軀的烈士，不會有事的」、「空軍烈士耶，值得尊敬，感覺氣場不同」。

不過，有不少網友害怕表示「我的天啊！換作我根本不敢送」、「有沒有毛毛的感覺」、「好厲害！客人這邊會給小費嗎？畢竟送上來需要勇氣」，原PO則回應「進去的時候錯愕一下，還是騎進去了」、「送單模式一開，哪裡都敢送，都是事後才害怕」。

有同樣經驗的外送員看了深表同感「有燈算不錯了，半夜送火葬場，目的地是暗的，走出來取餐的客人是暗的，交餐過程是暗的，才50或60」、「如果是新店合作路的公墓我很常送阿，送的時候離墳墓只有一條小水溝距離，名字照片都很清楚哈哈，但也習慣了，尤其半夜那裡的單也很多」、「土城9號公墓裡半夜也是有居民叫外送，那個墳頭兩邊緊鄰，更有氣氛」、「有幾個路段太窄腳還會回到那個矮墓牆，要繞著山頭一直進去，以前沒辦法轉單的」。

外送員 公墓 空軍 烈士

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