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「年輕時給孝親費」是毀人生最快方法？過來人批：不做這事才是！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「年輕時給孝親費」是不是毀掉人生最快的方式，引發熱議。示意圖，圖／ingimage
網友詢問「年輕時給孝親費」是不是毀掉人生最快的方式，引發熱議。示意圖，圖／ingimage

父母養育子女成長，子女長大後為盡孝通常會給予父母孝親費，而孝親費在法律中代表扶養費，若「父母無法負擔日常生活開銷」，身為子女須負擔父母的生活費，不過除了此規定外，法律並無強硬規定子女須定期支付孝親費。日前一名網友在Dcard發文詢問，「年輕時給孝親費」是不是毀掉人生最快的方式，引起網友熱烈討論。

原PO表示，常在網上看到如何在幾歲存到百萬的教學，主要的基本定律幾乎都是住家裡、不用給孝親費、家裡資助，再加上高薪、投資大盤等作為輔助，才可能在二十多歲存到百萬。然而，原PO質疑，若薪水普通又不住家中，光是扣掉房租、生活費，每個月就剩不到幾千塊，若還要負擔孝親費，「直接往生都比較快」。

原PO認為，除非住在家中，將孝親費當成付房租，否則收入不高時，真的沒必要打腫臉充胖子硬要給孝親費。對此，部分網友紛紛表示贊同，「一堆父母就是情勒，覺得把小孩養大小孩就是要給孝親費，根本就是把小孩當成投資理財工具」、「真的，吸血父母就是毀掉人生的最快方式」、「這不就養兒防老標準亞洲家庭，存退休金不是最基本的觀念嗎？」

不過有網友則認為，「孝親費我是自己給的心甘情願，學生時期家人的付出我看在眼裡」、「因為我爸媽在我沒經濟能力的時候養我並讓我過的很好，我也很愛他們所以我願意給，就這麼簡單」、「個人認為賺少可以給少，住家裡更應該給，爸媽都花多少錢養我們養那麼大了，還要他們用自己的存款養自己嗎」、「『年輕時給孝親費』是不是毀掉人生最快的方式？不是。『年輕時不努力想辦法幫自己增加收入』才是」。

孝親費 父母 子女 薪水 扶養費

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