網購孕婦裝尺寸不合退貨 惡劣賣家竟咒「你小孩流產嗎？」引眾怒

網路購物越來越發達，為了滿足消費者的購物體驗，網購商場不只提供便利的收取貨服務，若消費者在鑑賞期內改變心意，也可向賣家退換貨。不過日前一名孕媽在網上分享，前陣子在蝦皮購物商場網購孕婦裝，後因尺寸不合，在鑑賞期內使用蝦皮提供的正常管道退貨，沒想到竟收到賣家惡劣回覆，貼文一出，也引起網友熱議。

這名孕媽在FB社團「爆料公社二社」發文，表示先前網購了一件孕婦裝，等商品到貨後試穿發現尺寸與實際標示的不同，因此便在鑑賞期內依照蝦皮正常管道退貨，然而賣家卻回覆孕媽，「你小孩是流產嗎？所以你隨便退貨？」一句話讓原PO氣憤直呼，「開心的購買孕婦裝，卻被賣家詛咒，真的超級惡劣的賣家」。

貼文發布後，網友紛紛替孕媽打抱不平，「好沒品店家，媽媽們抵制吧」、「這太誇張欸，而且安心退是蝦皮給的呀，為何不能退？奇怪欸，誇張惡質的賣家」、「媽呀！怎麼這樣回覆，截圖給蝦皮客服」、「貨一碼事，講話這麼缺德」、「賣家人身攻擊有夠沒品檢舉他！」、「太扯了吧，蝦皮有超多尺寸跟實際不一樣的，要多注意才行」。

另外，有網友提出不同看法，「什麼都沒有和賣家溝通直接退貨我覺得是賣家不爽的主因」，卻遭其他網友質疑，「為什麼這麼多人說退貨要事先跟賣家說？那這樣安心退和裡面的理由填寫幹嘛，如果退貨理由寫尺寸不符，賣家也不能夠協助後續處理了嗎？」，對此，有網友提出兩全做法，「我自己如果遇到商品有問題，是會先跟賣家反應，看賣家是要換貨或退貨」。

有網友在留言區回覆，賣家老闆已向買家道歉，也已辭退該名員工，日後將努力整改，加強員工培訓，提供消費者更完善的服務。

而蝦皮購物為了滿足消費者的退貨需求，推出「安心退」服務，不只依照《消費者保護法》提供7天鑑賞期，符合條件的蝦皮商城更給予15天鑑賞期，再加上蝦皮多元的退貨管道，若消費者有退貨需要，只要確實提供退貨理由及證明，就能在鑑賞期內安心退貨。