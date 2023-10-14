被當小偷！日本吃Buffet「做1事」遭員工怒吼 台客留負評被網狂酸

疫情趨緩後，有越來越多人計畫出國旅遊，許多台灣人喜歡到日本旅遊。最近有名台灣旅客跟團到日本玩，卻在日本飯店的Google評論抱怨遭服務人員大吼，大家仔細一看原因後反轟旅客「根本就是小偷」。

部落客「最懶少年」在臉書上分享了一段日本飯店的Google評論，裡面是一位台灣人抱怨寫下「真不懂旅行社為什麼安排住這麼遠的地區，我們又不打高爾夫球，卻拉車這麼遠來」。

接著他表示，「餐廳櫃檯的服務人員態度超不禮貌，完全失去日本是非常有禮儀的國家。Buffet不是讓大家自由用餐的？如果說我不應該用字用水壺裝果汁外帶，服務人員也不該大聲怒吼，讓我在大眾之下，非常沒面子，好像我是小偷」。

台灣旅客到日本吃自助餐，卻因為自己拿出水壺要裝飲料被服務人員大吼。圖／取自最懶少年臉書

最懶少年表示，這段話讓他嘆為觀止，簡直是重新定義了Buffet的概念，因為不是「好像」小偷，根本就是「小偷」。最懶少年認為，飯店偏遠一開始行程表應該就有寫了，看不懂去飯店評論抱怨的意思，並且呼籲「大家出去世界各地旅遊之虞，也不忘了當個合格的旅人」。

此文一出也有許多網友留言，「鯛：我的buffet，我自己定義」、「他好像誤會了什麼⋯不是好像小偷，根本就是小偷啊」、「台灣都不能了！為什麼覺得日本可以？」、「台灣有些人的素質就...可能他在國內已習慣常這樣」、「奇文共賞」、「丟臉丟到日本去了」。

不過也有人有不同看法，「剛剛結束美國行，旅館早餐也是吃到飽，好幾個有年紀的白人也是用冰霸杯裝100%純柳丁汁外帶，旅館服務員也沒講話」、「裝果汁是旅客不對，怒吼是他沒教養，雙方都有錯」、「其實就是互相尊重，每個國家都有當地的風俗民情，就算是台灣的Buffet⋯恐怕也不能任你使用自帶杯」。