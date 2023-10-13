他愛車常遭喵星人襲擊求解方 網幽默建議：收編就沒煩惱

有時候車停在路邊，隔天會看到有可愛的貓腳印，這時車主不免擔心愛車受損，但又不知如何避免。日前就有一名網友表示，他之前曾被貓咪抓傷引擎蓋，造成5、6條爪痕，還用了各種驅貓產品，也無法避免愛車受損，他崩潰表示「有沒有什麼好方法？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，先前他被貓抓傷引擎蓋，造成5-6條爪痕，後來耳聞浪貓不喜歡太髒亂的車，所以原本都會定期洗車的他，開始一整年都不洗車，還買了寵物避嫌劑、漂白水、柑橘味芳香劑、樟腦丸等的，想要避免被流浪貓抓傷車，結果都沒有用。

原PO心痛表示「我也希望貓咪有遮風避雨的地方，但不要傷害我的愛車啊，今天我一下樓就看到牠在咬我的天線，我一出聲貓就咬斷外殼！有沒有什麼好方法啊？我有想過要撒狗尿，但我會先熏死自己」。

對此，網友們回應「建議放橘子皮這種，我每次剝橘子時，家裡的貓都會跑走」、「車附近噴柑橘類精油，貓科不太喜歡那個味道」、「漂白水我以前試過，反而會讓貓尿更多，後來才聽說裡面的味道有部分跟貓尿味很像，你只剩下香水這個選項了」、「可以拿浴室防滑墊反過來鋪在車上」、「在旁邊放抓板或麻繩柱勒？」、「好像蓋起來最簡單」、「跟里長申請誘捕籠，先把牠抓起來」。

還有網友幽默建議「可以把牠收編，這樣就不會破壞你車子了」、「收編就好！」、「應該是緣分到了，你準備帶牠回家」、「收編就沒事了」。