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搭捷運目睹「噁男挖鼻屎擦椅子＋扶手上」 他掙扎：該講嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友搭捷運目睹乘客將鼻屎擦在椅子上。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片
網友搭捷運目睹乘客將鼻屎擦在椅子上。示意圖，非新聞當事者。本報資料照片

捷運是密閉空間，若是有感冒過敏症狀，應自行戴上口罩，避免傳染他人。然而有網友遇到一名沒有公德心的乘客，不只打噴嚏不摀口鼻，甚至公然挖鼻屎，還將鼻屎擦到椅子及扶手上，讓其他乘客坐上「鼻屎椅子」。其他網友分享，曾在捷運上目睹乘客「拔腋毛又吃掉」的行徑，讓人大開眼界。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日搭乘捷運時，遇到一名沒有公德心的乘客，他不只打噴嚏不摀口鼻，甚至公然挖鼻屎後，再將鼻屎擦到一旁的椅子及捷運扶手上，其他不知情的乘客坐上椅子後，讓他內心掙扎是否要提醒對方。

該網友補充，那位乘客搭車時不斷打噴嚏，由於位置順風，讓他嚇得直接離開座位，而那位乘客出站後還在柱子旁吐口水，令他覺得十分噁心。

其他人則分享類似經驗，留言「我還遇過在捷運上拔腋毛的，還好他有自己吃下去」、「一堆人搭捷運也都不戴帽子，頭皮屑一直飛，三餐飯後也不刷牙，都是口臭，還露出皮膚，皮膚上的細菌一直接觸在座椅」。

還有人留言「我以前搭公車有遇過老人家漏尿的，而且以前有些公車不是皮製的椅子，是那種帶有細微絨毛的布料材質，我就坐在老人家隔個走道的旁邊，聽音樂的時候有聞到一股淡淡臭臭的味道，那時候我沒在意也沒想到，等到老人家站起來，我就看著老人家褲子濕了一大塊，他的位置上也明顯濕掉，我愣住的下一秒，一個阿姨一屁股坐在那位置上，我直接內心受到了震撼。 我也糾結了很久要不要告訴那位阿姨那椅子上有尿，但我糾結到下車，我還是沒說」。

捷運 Dcard

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