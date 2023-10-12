不幹基層員警了！他分析警察優缺點 嘆1弊病：不退步就是最大進步

警察堪稱人民保母，小至鄰里糾紛、大到殺人重案都需要處理，若少了警察維護秩序，社會紛爭恐增添不少。一名從警將近6年的網友列出警察一職的「4優點9缺點」，雖然薪水待遇不差，但其中一項缺點讓他嘆道「只要能不退步就是最大的進步」。

一名網友在Dcard發文，他提到從警將近6年的時間當中，體認到警察工作可以很輕鬆、舒服，但也可能十分勞累，可說是一個兩極的職業。此外，原PO還列出警察一職的「4優點9缺點」，直言箇中辛酸只有親身體驗過的人才能知曉，而其中「第4項缺點」更讓原PO無奈嘆道，「警察制度只要能不退步就是最大的進步」。

優點 1.薪水待遇

外勤加上加班費，月薪逼近6萬元（視每個單位加班方式而有所增減）。

2.社會歷練

每天必須面對形形色色的民眾，社會經驗會比一般人豐富。

3.平日休假

雖然因輪班制的關係平日才能休假，但剛好錯開假日人潮，能盡興逛景點。

4.增加視野

有機會能認識從基層的勞工到企業的董事長，還須第一時間抵達車禍、命案現場，能看見一般民眾無法近距離接觸的事物。 缺點 1.上班時間不固定

每天的上班時間都不同，永遠無法有正常作息，下班只能吃飯、睡覺，幾乎沒有生活品質。

2.行政協助無限上綱

只要長官裁示，就必須檢查路燈是否不亮、取締未戴口罩、颱風現場鋸樹拍照回報等等。

3.無限循環的業務創新

社區警政再出發、防空避難貼貼紙、民力評鑑假績效等。

4.停滯不前的制度

警政署直到民國112年才宣布冬季、夏季制服可自行選擇穿著時機；165反詐騙的存在是個謎團，基層派出所仍需處理龐雜的資料。

5.比照重大刑案

任何被PO上網的案件全數「比照重大刑案處理」，並且限時偵破。

6.仇警意識增加

警方頻傳違法盤查，造成警民衝突不斷，導致民眾仇警意識升高，甚至出現警察遭民眾攻擊事件。

7.績效制度

長官要求績效，有人無視「釋字第535號」濫權，無任何依據即盤查，只要達成績效就可將違法行為視而不見。

8.升遷制度

即使辦案能力再好，沒有經過三等考試永遠都是基層；反觀只要會讀書，即使剛畢業沒有任何辦案能力就可以擔任長官。

9.懲處不公

基層違法加重懲處，長官違法調動單位避風頭。

文末原PO表示，警察薪水待遇雖然不差，但要從警過才能體會當中的酸甜苦辣，如今社會更瀰漫一股仇警氛圍，讓他大嘆「這份工作是多麼的消磨意志」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「警察離職率只會越來越高，要的是奴才不是人才」、「工作如何忙我都覺得還好，重點是輪班到底是什麼死人中風作息」、「每年都有新鮮的肝出來被糟蹋，我們這些人就是免洗工具」、「原PO你說的太多會不會被消失啊」、「辛苦你了」；另外有人好奇原PO離開基層後打算從事何種行業，對此原PO表示在兼職狀態下，經過三年準備考上司法特考，未來將轉當法警。