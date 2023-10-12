國旅最廢去處誰上榜？ 網指「1類新興景點」嘆：這都能覺得好玩

「國旅不吸引人」話題近期引起民眾討論，有鄉民好奇眾人在台灣「玩過國旅最廢的景點」是什麼，有人表示「一堆眷村都很莫名其妙」、「台版XXX，大概95%都很爛」，不過有名網友指出近期台灣有1類「新興景點」，讓他大嘆「這都能覺得好玩，到底在幹嘛？」

隨著國境解封，許多國人巴不得馬上訂機票飛往日本、南韓、泰國等地旅遊，國旅真的不好玩嗎？對此，有專家盤點「台灣觀光4大致命傷」，指出除了交通不便、缺乏配套，還包括缺乏特色、業者短視近利及嚴重缺工，導致外籍遊客不願來台觀光、台灣人寧願出國度假。

有網友在PTT以「你玩過國旅最廢的景點」為題發文，原PO回憶剛升上小學時跟著家人到台東旅遊，他滿心期待參訪景點「水往上流」，原本以為會有「一道銀瀑逆流而上」的狀況景色，想不到一到現場「才知道是一條水溝」，自嘲可能是資質不足無法看懂「怎麼個倒流法」。原PO表示，台東的水往上流至今仍蟬聯自己心中「國旅最廢景點的寶座」，他好奇眾人「玩過最廢的國旅點是什麼？」

文章曝光後吸引許多鄉民討論，「一堆眷村+1，都很莫名其妙…常只有海報展」、「都很廢沒幾個像樣的」、「最無聊就賣一堆現代品的老街」、「高跟鞋教堂，又熱又廢」、「台版XXX，大概95%都很爛」、「水往上流有趣多了，高跟鞋教堂才莫名其妙」；不過也有人替國旅緩頰，「花東比較多好玩的」、「烏來有幾個點其實還不錯，別只逛溫泉街」、「比較推薦高山、潛水、離島」、「司馬庫斯不錯啦」。

此外，有人指出近幾年新興一種「仿日式景點」，他表示，可能在某個鄉下蓋一座鳥居、放幾個燈籠，另外提供遊客穿和服體驗，營造偽出國風情。這名網友直言，旅遊的目的就是體驗當地的文化，現在卻紛紛興起「憑空造一個模仿人家外表的東西當景點」，讓他大嘆「這都能覺得好玩，到底在幹嘛？」

有網友指出台灣近期興起「仿日式景點」。示意圖／ingimage

雖然國旅頻遭網友揶揄，中秋連假全台訂房率也創下今年新低，但根據交通部觀光署統計，國慶連假前3天平均訂房率達55.96%，較去年同期成長6.5%，其中新北市、台中市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及連江縣等7縣市訂房率更超過6成。