他點臭豆腐驚見「老闆加料」想吐 網笑瘋：送顆紅豆當甜點

外食方便又快速，但偶爾會有「蟲蟲危機」，日前有位網友抱怨，他好不容易下班後，打算叫外送來犒賞自己，卻發現臭豆腐底下有附贈一顆「紅豆」，讓他驚覺不妙，細看雖然是空殼，裡面沒有蟑螂，但還是直呼「快吐了，這種衛生要注意一下」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他下班後叫外送來吃，準備犒賞自己辛勞工作，沒想到吃臭豆腐到一半，發現醃漬的台式泡菜底下有一顆「紅豆」，這顆老闆附贈的紅豆是「蟑螂蛋（蟑螂卵鞘）」，他直言「看到快吐了，幸好裡面是空殼，沒有蟑螂，這算不幸中的小確幸嗎？這種衛生品質真應該注意一下」。

對此，網友們回應「老闆也太貼心了，直接給您飯後甜點」、「老闆會告訴你『這是枸杞，很補喔！』」、「紅豆生豆腐，買回吃幾口。望君多捧場，此物最珍味！」、「老闆送你免費蛋白質，加料不加價，你賺爛了！」、「老闆的臭豆腐好吃，就是因為有這獨家秘方」、「我瞬間胃口全無，好噁心，該不會是小蟑螂早就跑出來，然後淹死在整桶泡菜堆裡？」

蟑螂的卵鞘外型神似紅豆，為暗褐紅色，裡面通常內含十數顆蟑螂蛋，平均能孵化出逾十隻小蟑螂。