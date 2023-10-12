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影／終於自以色列返台 旅客憂台灣下一代「沒警覺」：不知戰爭可怕

男不滿餐廳桌子被用物品佔位 PO網公審反被酸：是要站著吃？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨有人用袋子佔位，不過多數人認為「先佔位再點餐」是很合理的舉動。圖擷自臉書社團「爆料公社二館」
一名網友抱怨有人用袋子佔位，不過多數人認為「先佔位再點餐」是很合理的舉動。圖擷自臉書社團「爆料公社二館」

IKEA販售不少物美價廉的家具，同時也有餐廳，讓民眾在逛商品之餘，能坐下來享用餐點。不過日前有網友抱怨，他好不容易找到位置坐下，卻被一位中年男性怒罵「我有用袋子佔位，你們坐了我的位置」，他抱怨這名顧客不明事理，卻反倒被網友酸「有問題的是你吧？」

一名網友在臉書社團「爆料公社二館」發文表示，他跟太太想去IKEA吃早餐，當時餐廳人很多，但他們看到一個四人桌併著兩人桌的位置，桌上有放一個袋子，於是他們就坐在兩人桌的位置。

但吃到一半時，一位中年男子帶著三個孩子，生氣地跑來告訴他們「我有用一個袋子佔位，為什麼你們還要坐在這裡？」於是兩人開始爭執。事後原PO表示「大部分人都在做不對的事，不代表這件事就是對的，這就像是在停車場上放下一個人，請那個人去佔位置一樣」。

不過貼文曝光後，多數網友不挺，反而表示「先確認有座位再點餐很正常，有問題的是你吧？」、「你在影片中的語氣也很像小屁孩啊，還語無倫次」、「亂比喻然後無限上綱的就是你這種人，丟臉又無聊」、「沒有先找到位置是要怎麼點餐？點完餐站著吃嗎？」、「有些人永遠看不到自己的錯誤」、「IKEA也有公告要先找座位再點餐」、「當然是要先找位置再點餐啊，難道要拿著餐點找位置嗎？這邏輯很奇怪，如果東西太多怎麼辦？拿了一堆物品又要點餐，你當大家臂力都很好嗎」。

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