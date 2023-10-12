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台人到以色列旅遊遇超嚴海關 他被拷問15分鐘嘆：沒事千萬別來

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」分享，自己曾因護照上有「伊斯蘭國家的入出境章」，而被以色列機場人員瘋狂拷問15分鐘。示意圖／ingimage
臉書粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」分享，自己曾因護照上有「伊斯蘭國家的入出境章」，而被以色列機場人員瘋狂拷問15分鐘。示意圖／ingimage

近日，以巴衝突持續升溫，不少在以色列的遊客都選擇立刻返家。臉書粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」透露，自己曾於2013年及2019年到以色列旅行，離開機場前，因護照內有「伊斯蘭國家的入出境章」，讓他瘋狂被機場人員審問。

原PO表示，他曾於2013年及2019年到以色列旅行，下機後需先排隊經過「security check（安全檢查）」，才能到航空公司櫃檯報到。他指出，自己因護照內有「伊斯蘭國家的入出境章」，所以被當地兩位機場人員聯合拷問15分鐘，差點招架不住。

原PO透露，工作人員先是針對他去過埃及，接連提問「什麼時候去？如何飛到埃及？為什麼要這樣飛？」在他回答完後，兩位機場人員還詢問為何去馬來西亞，他則回覆「為了轉機去印尼」，對方便立刻質問為何不在其他地方轉機，並追問「在馬來西亞有沒有認識任何人？有沒有收受任何當地人的餽贈？」原PO也立即表示，自己只是為了搭較便宜的廉航，且無認識任何馬來西亞人，也沒接受過禮物。

原PO說明，兩人後來接著提問「去過印尼幾次？」自己回答「三次吧，今年一次，很多年前去過兩次」，對方便要他將其他兩次的旅行地點也一併交代清楚。

不過，盤問尚未結束，機場人員開始拷問原PO到以色列的原因、會到以色列哪些地區，及選擇該地區旅遊的原因。他一一回答後，並強調自己是對不同文化感興趣，為了體驗猶太新年而來，卻受到對方的質疑，並要他舉例曾特地到哪個國家體驗文化。

原PO總共被兩人接連拷問15分鐘，才終於通過審查，他也忍不住笑稱「終於在行李和護照貼上『思想審查合格』的貼紙，才能繼續往通關前進。結論，沒事不要到以色列旅行」。

貼文底下，有過來人分享在以色列過海關的經驗，「羨慕只被問15分鐘，我上次去出入境，各被問了二個半小時才放行，非必要完全不會想再去以色列」、「我之前也被拷問過」、「和老婆一起從埃及陸路入境以色列，完全不理我，但老婆大背包被仔細搜查，然後也被問話十分鐘」、「我今年四月出入境以色列沒有被問很多耶，很順利就出入境了」、「我去年去以色列入境完全沒被問，但護照內也有去過馬來西亞」。

以色列 海關 出國旅遊

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